Addio spese condominiali, con questo trucco non gli dai più un euro | È tutto legale e le pagheranno gli altri

Non sei tenuto a pagare le spese condominiali. Con questo semplice trucco non devi sborsare più un euro nemmeno se vengono a bussare alla porta.

Chiunque viva in un condominio o si appresta a farlo sa che un aspetto inevitabile saranno le spese condominiali.

Una somma di denaro molto variabile, destinata a coprire i costi comuni, come le utenze, la manutenzione delle aree comuni, o negli edifici più lussuosi, i servizi aggiuntivi come la presenza del portiere.

La spesa è variabile, e dipende da diversi fattori come la dimensione dell’abitazione o la cosiddetta quota millesimale. Ma cambia anche se l’appartamento è di proprietà o in affitto. In questo caso infatti le spese saranno suddivise.

Molti però non riescono a farvi fronte, magari non hanno valutato bene la cosa prima di acquistare, oppure le condizioni economiche sono variate nel tempo. In questi casi farà piacere sapere che c’è un semplice trucco per non versare un euro e non dover più pagare le spese condominiali.

Addio spese condominiali: il trucco per non pagarle più

Alcuni condomini sono particolarmente cari come manutenzione. Per esempio se si trovano in centro città, o sono edifici di pregio, o ancora offrono servizi aggiuntivi come ascensore, giardino, custode. Tutto ciò che fa parte della manutenzione ordinaria ha un costo abbastanza fisso, nel senso che utenze, manutenzione ed eventuale retribuzione di amministratore e custode sono facilmente quantificabili e restano invariati nel tempo.

Sono le spese straordinarie, generalmente, a mettere in difficoltà gli abitanti del condominio al quale magari deve essere rifatto il tetto, o la facciata. O deve essere ristrutturato un impianto ormai obsoleto, come un cancello elettrico. Questi interventi non solo aumentano notevolmente l’importo delle spese mensili, ma possono anche obbligare i condomini a sostenere spese impreviste in tempi brevi, per esempio per un’emergenza. Molti non riescono a sostenerle e semplicemente lasciano che si accumulino. Ma puoi rifiutarti di pagarle?

Nessuno può più chiederti un euro

Quando non vengono pagate le spese condominiali, cosa succede? Nel caso di un inquilino, il condominio potrà rivalersi sul proprietario. Ma attenzione, c’è un termine entro il quale possono chiederti il pagamento delle spese. Come ricorda brocardi.it l’articolo 2948 del codice civile stabilisce questi termini di prescrizione: 5 anni in caso di spese ordinarie, 10 anni per le spese straordinarie.

Chiaramente questa prescrizione si azzera nel momento in cui dovesse arrivare una qualunque ingiunzione di pagamento. E se nemmeno questo dovesse bastare, le spese ricadranno sugli altri condomini in proporzione alle quote millesimali.