Lavoro dipendente, vai in vacanza senza prenderti le ferie: la legge dice che puoi farlo | Ti pagano tutto per intero

La legge prevede delle specifiche condizioni che permettono di conciliare il diritto al riposo con la possibilità di godere di periodi di vacanza senza intaccare il monte ferie.

La prospettiva di una vacanza senza intaccare le proprie ferie annuali retribuite sembra un miraggio, un’utopia riservata a pochi eletti.

Eppure, esiste una scappatoia legale che permette ai lavoratori dipendenti di godere di periodi di riposo senza consumare i giorni di ferie.

Immagina di poter staccare la spina, viaggiare, rilassarti, senza dover sottrarre giorni preziosi al tuo monte ferie.

Scopriamo insieme come questa opportunità può trasformarsi in realtà, analizzando le disposizioni normative che la regolano.

Prepara il tuo prossimo viaggio

La Legge 104, pilastro della tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari in Italia, offre agevolazioni importanti, tra cui i permessi retribuiti. Questi permessi consentono ai lavoratori, sia con disabilità grave riconosciuta che familiari di persone con tale condizione, di assentarsi dal lavoro per assistere chi ne ha bisogno. Tuttavia, sorge spesso un interrogativo: è possibile utilizzare questi permessi per viaggi o gite con il familiare disabile, magari coinvolgendo anche altri membri della famiglia? La risposta, come vedremo, è affermativa, ma con alcune importanti precisazioni.

La giurisprudenza ha chiarito che l’assistenza al familiare disabile non deve necessariamente essere continuativa e ininterrotta durante l’intero periodo di permesso. L’importante è che il supporto sia effettivo e tangibile, anche se non esclusivo. Ciò significa che il lavoratore può svolgere altre attività durante i permessi 104, purché queste siano compatibili con lo scopo principale dell’assistenza. Ad esempio, fare la spesa per il familiare, accompagnarlo a visite mediche o gestire pratiche burocratiche sono attività consentite. Al contrario, utilizzare i permessi per scopi personali estranei all’assistenza, come un secondo lavoro o un hobby, non è ammesso.

Un’occasione per stare meglio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12679, ha stabilito che un breve periodo di vacanza o gita può rientrare nell’utilizzo legittimo dei permessi 104, a condizione che sia finalizzato al benessere del familiare disabile. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei permessi da parte di un lavoratore che aveva accompagnato la moglie, affetta da grave asma, in una località di mare per farle respirare aria salubre. La Corte ha sottolineato che il viaggio non era motivato da un piacere personale, ma dalla necessità di migliorare le condizioni di salute della moglie.

Dunque, la Legge 104 non vieta un utilizzo “elastico” dei permessi, purché la salute e il benessere del familiare assistito rimangano la priorità. Pertanto, è possibile organizzare brevi viaggi o gite, a patto che l’assistenza sia garantita e che l’attività sia compatibile con le esigenze del familiare disabile.