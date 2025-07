Confermato dal Ministero – Patente, è UFFICIALE, arriva il CODICE ANZIANI: lo assegnano in automatico | 600€ se ti salti la prescrizione

Novità sulla patente, se vedi questo codice lo assegnano per gli anziani: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori circa argomenti e temi che riguardano il Codice della strada e la patente, sono sempre più curiosi di scoprire quali sono le novità e quali possono renderli la vota migliore. Per questo, infatti, oggi parleremo del famoso codice nuovo inserito nella patente che può fare la differenza: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad un forte cambiamento necessario affinché tutti potessero rispettare le regole e le norme previste dal Codice della strada.

Nel 2025, infatti, vi sono stati dei cambiamenti sui limiti di velocità, sul famoso alcool test e su tutto quello che ne concerne tanto da cercare di limitare i danni sulle strade.

Oggi, invece, vi parliamo anche dei famosissmi nuovi codici che vengono inseriti sulla patente e che è arrivata l’ora di capire di coa si tratta: andiamo a vedere tutti i dettagli, le curiosità annesse e i punti salienti di questa novità che non si fa attendere.

Codice della strada e Patente, ecco la novità che cambia tutto

Molto spesso ci viene chiesto come fare a leggere la patente, è questa è uan cosa che non è difficile ma bisogna capirne il meccanismo. Infatti, nella parte frontale si trovano tutti i permessi mentre il retro della nuova patente formato card riporta, se presenti, i codici armonizzati, sia UE sia nazionali, che indicano limitazioni, restrizioni, abilitazioni ed adattamenti ma anche gli obblighi da rispettare per il conducente. Quando vediamo lo 05 sulla patente, molti si chiedono a cosa serve: in realtà quello è un codice che serve a distinguere una patente ordinaria da una speciale ed evidenzia anche dei cambiamenti e delle limitazioni alla guida.

I codici della patente di guida hanno subìto un aggiornamento a seguito della Direttiva UE n. 2015/653, tanto che sono state riscritte alacune voci. L’adozione dei Codici armonizzati, invece, si è resa necessaria per consentire la comprensione dei dati contenuti nelle patenti di guida e si possono dividere in due tipi: codici UE armonizzati, che vanno da 01 a 99 e codici nazionali armonizzati, da 100 in poi.

Cosa significa 05 sulla patente

Quando leggiamo 05 sulla patente, questo può avere vri significati: ad esempio 01 indica la guida in orario diurno, 03 guida senza passeggeri, 04 indica una velocità di guida limitata a determinati km/h.

E, ancora, 05 è relativo alla guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente e 06 alla guida senza rimorchio.