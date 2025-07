UFFICIALE MINISTERO TRASPORTI – Queste auto si fermeranno in tutta Italia da oggi: operativa l’ordinanza in queste ore | NON potranno circolare

La nuova ordinanza non permetterà a un numero di conducenti di mettersi al volante della propria auto: ecco i dettagli.

Il decreto appena approvato dal governo numerosi cittadini non potranno più guidare. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato molto chiaro in merito: è ufficialmente iniziato il blocco delle vetture.

Ma con questo, cosa si intende esattamente? La proposta avanzata e successivamente firmata è rivolta ai recidivi che decidono di mettersi al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Se finora era previsto il ritiro della patente, adesso il conducente in questione non potrà nemmeno avviare l’auto.

In che modo? Semplice, grazie all’introduzione dell’alcolock, che si attiva solo qualora il tasso alcolemico risulta superiore a quello consentito. In poche parole, si tratta di un dispositivo che viene installato al’interno del veicolo, tramite il quale è possibile eseguire un test dell’alcol. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona.

L’innovativo test dell’alcol: conducenti avvisati

L’alcolock rappresenta una novità assoluta per il Bel Paese, una delle più significative inserite nel Codice della Strada, in quanto andrà a influire direttamente sull’abilità degli automobilisti di utilizzare o meno la propria macchina.

Nonostante l’entusiasmo del governo e di numerosi cittadini, alcuni professionisti del settore, come i carrozzieri, hanno sollevato delle perplessità in merito al dispositivo e al suo montaggio, partendo dal prezzo. Si stima che un alcolock arriverà a costare 2 mila euro.

La decisione è presa: l’alcolock diventa obbligatorio

Ormai è deciso. Da ora infatti la sua installazione diventa obbligatoria per tutti i conducenti che hanno già ricevuto delle sanzioni per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Si tratta infatti di una misura indirizzata ai recidivi, che potranno dunque spostarsi con un mezzo a quattro ruote soltanto se è presente il suddetto apparecchio.

Qualora si venga fermati, sarà necessario esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo. È giusto sottolineare che l’alcolock non richiede un aggiornamento del documento unico di circolazione. Le critiche sulla nuova disposizione non sono mancate. Gli esperti affermano che tale dispositivo ha le basi per dei contenziosi legali e ricorsi da parte dei conducenti. Non è tutto, perché c’è il rischio che nei vecchi modelli di vetture non sia possibile installare l’alcolock. Basti pensare che oltre il 20% di quelle che circolano attualmente hanno 20 anni di vita.