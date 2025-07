Cercasi anziani comparsanti per serie TV in Toscana: pagano una favola | Recuperi un cedolino INPS per un giorno sul set

Se sogni di fare un film, questa serie tv Toscana cerca proprio degli anziani: ecco cosa serve, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso si sogna di cambiare la propria vita e provare nuove esperienze che possono arricchire il nostro bagaglio culturale. Proprio per questo, abbiamo deciso di dedicare questo articolo ad una novità che riguarda coloro che vogliono provare le brezza delle comparse in alcuni film, e per questo, ti parleremo di come fare per la serie Tv in Toscana: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Recitare è una dote che in pochissimi hanno, così come la mimica, la propensione a stare sul palco o dinnanzi la telecamera, ma è un’esperienza che possono fare tutti, soprattutto su un set cinematografico dove ammiri il lavoro di una troupe che porta il risultato finale, il film o la fiction che tutti vedono in televisione.

Fare questo non è affatto facile, ci vuole molto lavoro e una calma non indifferente, anche se si parte con una nuova esperienza, ossia quello di fare la comparsa. La comparsa è colui o colei che passa dietro gli attori e cammina o sta ferma a seconda delle scene, non ha un ruolo parlante.

Andiamo a vedere dove puoi vivere questa esperienza: tutti i dettagli e le curiosità annesse.

Comparsa in questa serie tv: ecco a cosa serve, tutti i dettagli

Non tutti ne sono a conoscenza ma in Toscana si sta organizzando un casting per comparse e figurazioni speciali, con età compresa tra i 18 e i 75 anni sia donne che uomini. Le riprese avranno luogo nel mese di settembre 2025 e tutti avranno regolare retribuzione. Il casting riguarda ad una serie televisiva di genere poliziesco e queste riprese cominceranno da settembre 2025, a Piombino.

I selezionati, infatti, riceveranno un compenso durante le giornate di ripresa, come da nuovo contratto collettivo nazionale (CCNL).Si possono candidare coloro che hanno queste caratteristiche: uomini con età compresa tra i 18 e i 75 anni e donne, con età compresa tra i 18 e i 75 anni che devono essere residenti a Piombino (o nelle zone vicine).

Altri requisiti

Non possono partecipare a questo casting le persone impiegate presso la Pubblica Amministrazione, i pensionati con Quota 100.

Coloro che volessero partecipare possono sostenere i provini a Piombino, più precisamente presso l’Hotel Centrale (sito in Piazza Verdi n.2).