Modifica viabilità pubblica: oggi e domani a Carrara disagi per i lavori alla piscina comunale

I lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico alla piscina comunale devieranno la viabilità in alcune vie di Carrara: ecco tutti i dettagli.

La piscina comunale “Francesco Tosi” di Carrara è attualmente al centro di un ambizioso progetto di ristrutturazione e di adeguamento sismico, un intervento che garantirà alla struttura maggiore sicurezza e funzionalità, in rispetto alle normative vigenti.

Situata in via Sarteschi, la piscina rappresenta da anni un rilevante punto di riferimento per la comunità locale, ma ora si rende necessario intervenire per prevenire il rischio sismico tipico della zona di Massa-Carrara, e i lavori, avviati dopo una lunga pianificazione, sono ormai al via.

Si tenta quindi di raggiungere un duplice obiettivo: in primis, l’adeguamento della piscina alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), rendendola completamente antisismica, e rinnovarne anche gli spazi, per rispondere alle crescenti esigenze degli utenti che la frequenteranno.

Ecco nel dettaglio la lista dei lavori previsti nell’impianto sportivo.

I lavori alla piscina comunale di Carrara

Le squadre specializzate provvederanno a consolidare le fondamenta, a rinforzare le murature e a installare eventuali dispositivi di dissipazione sismica, oltre a sostituire la centrale termica e a migliorare gli impianti idraulici ed elettrici.

Il progetto ha un costo stimato di circa 3-4 milioni di euro, finanziato in parte dal Comune di Carrara e per il restante importo da fondi regionali o statali, come quelli del PNRR o del Sismabonus. I lavori dovrebbero concludersi definitivamente entro 18-24 mesi, salvo imprevisti legati alle condizioni climatiche o al reperimento dei materiali. Per tale ragione, alcune attività potrebbero essere temporaneamente trasferite presso la piscina coperta di Marina di Carrara, in modo da minimizzare i disagi per gli utenti che frequentavano abitualmente la struttura. Ma anche la viabilità a Carrara subirà alcune modifiche, specialmente nei prossimi giorni.

Le modifiche alla viabilità

Il corpo di Polizia locale di Carrara nelle ultime ore ha pubblicato l’ordinanza dirigenziale n. 213, provvedimento che istituisce dalle 8:30 di lunedì 24 fino alle 20:00 di martedì 25 marzo un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Buonarroti, nel tratto compreso tra via Del Cavatore e via Sarteschi.

Inoltre, nella giornata di martedì 25 marzo è previsto anche un divieto di transito per tutti i veicoli in via Sarteschi nel tratto compreso tra via Verdi e via Buonarroti, ma solo per il tempo strettamente necessario al passaggio della piattaforma che agevolerà i lavori, con rimozione di tutti i mezzi parcheggiati nel tratto compreso tra il passo carraio 1256 e via Buonarroti.