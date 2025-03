Massa, opera con finanziamento dalla Regione: nuovo parcheggio con 174 posti auto in via Dorsale

La Regione Toscana approva la costruzione del nuovo parcheggio ed eroga al Comune di Massa 700mila euro per riqualificare l’area di via Dorsale.

La Regione Toscana ha recentemente lanciato un’iniziativa ambiziosa per migliorare la mobilità urbana e la qualità di vita dei suoi abitanti, stanziando complessivamente 26,4 milioni di euro destinati ai 23 Comuni toscani vincitori del bando dedicato alla realizzazione dei parcheggi pubblici.

L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di riqualificazione territoriale che mira a decongestionare i centri urbani, a valorizzare le aree strategiche e a favorire anche l’intermobilità tra i diversi mezzi di trasporto – pubblici e privati – soprattutto nei Comuni ad alta densità abitativa o a spiccata vocazione turistica.

Il recente (e oneroso investimento) va a sommarsi ai 18 milioni già erogati nel 2024 a beneficio di altri 21 Comuni, e dimostra l’impegno costante della Regione nel rispondere alle esigenze della comunità, potenziando le infrastrutture che ne agevolano il benessere.

Ecco come sono stati ripartiti i fondi e quanto spetta al Comune di Massa.

I Comuni toscani coinvolti nella riqualificazione

I fondi sono stati distribuiti tra Comuni di diverse province: capofila Lucca, con 7,7 milioni di euro; segue Firenze, con 4,9 milioni e Pisa, con 4,9 milioni. Ma ne beneficeranno anche Siena (2,9 milioni), Pistoia (2,5 milioni), Arezzo (1,1 milioni) e Livorno (860.000 euro).

Per quanto riguarda Massa, l’erogazione consiste in 700.000 euro, e mira non solo ad alleggerire il traffico nel centro storico, ma anche a promuovere una mobilità più sostenibile e integrata, realizzando opere che migliorano la vivibilità e le attrattive del territorio. In particolare, i fondi verranno impiegati nella riqualificazione del parcheggio in via Dorsale: quest’area, strategica per la viabilità locale, si trasformerà in una moderna zona di sosta con 174 posti auto, e risponderà perciò alla necessità concreta di decongestionare il centro urbano. Inoltre, l’intervento mira anche a integrare il parcheggio nel tessuto cittadino, migliorandone parimenti l’accessibilità e l’estetica, in linea con gli obiettivi di rigenerazione urbana promossi dalla Regione.

La soddisfazione della Regione

Nella sua totalità, l’iniziativa, che è sostenuta dalla legge regionale 11/2021 e successive modifiche, si proietta fino al 2044, dimostrando un impegno a lungo termine per una Toscana più accessibile, vivibile e, di conseguenza, ancora più orientata al turismo.

Il Presidente Eugenio Giani ha infatti spiegato: “Sono risorse che si sommano ai circa 18 milioni di euro che abbiamo stanziato nel 2024, con i quali abbiamo permesso la realizzazione di parcheggi in altri 21 Comuni toscani. Si tratta di investimenti che favoriscono la realizzazione di opere attese dai cittadini, e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermobilità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana“.