Avenza: al via i lavori per l’installazione delle telecamere di sorveglianza | Il comitato Avenza R-Esiste “Soddisfatti”

In città sono iniziati gli interventi di installazione di alcune telecamere di sorveglianza, cauto ottimismo da parte del comitato Avenza R-Esiste.

Il comitato Avenza R-Esiste segna un decisivo punto a suo favore, e dopo la conferenza stampa dello scorso 22 marzo annuncia ufficialmente l’inizio dei lavori di installazione di alcune telecamere nel centro urbano, intervento volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.

In effetti, Avenza R-Esiste è un gruppo di cittadini fondato nel 2023 proprio con lo scopo di affrontare e risolvere i crescenti problemi di degrado del territorio, costituitosi come risposta spontanea alle preoccupazioni della comunità locale che, da anni, denuncia crescenti fenomeni di microcriminalità, di vandalismo e di abbandono.

In tale ottica, la richiesta di installare delle telecamere nel centro cittadino potrebbe contrastare le criticità principali di Avenza, ovvero lo spaccio di stupefacenti, i furti, gli atti vandalici e gli schiamazzi notturni, specialmente in zone nevralgiche della città, come la stazione ferroviaria e le vie centrali.

Ecco tutti i dettagli dell’intervento.

Una vittoria per il comitato Avenza R-Esiste

Grazie a un finanziamento complessivo di oltre 120.000 euro, cui avrebbe contribuito anche il Ministero dell’Interno, il Comune di Carrara ha recentemente approvato il progetto.

Le telecamere saranno posizionate in punti strategici della città, come via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro, e si integreranno con l’attività dei dispositivi già presenti vicino alla stazione ferroviaria. Un’ulteriore telecamera per la lettura delle targhe coprirà invece le principali vie di accesso, in sinergia con le Forze dell’Ordine locali.

Ora si punta al presidio della Polizia Municipale

La rappresentante del comitato Monica Menconi ha espresso un cauto ottimismo per il risultato raggiunto: “Finalmente sono iniziati i lavori di installazione delle telecamere di sicurezza sul territorio avenzino. Questo a dimostrazione che l’impegno profuso costante dei cittadini uniti in Avenza R-Esiste, e non solo, manifestato a più riprese, da ultimo con la conferenza stampa del 22 marzo scorso, mossi dall’esclusivo primario interesse di tutela del proprio territorio (…) inizia a mostrare i propri frutti“.

Menconi ha però precisato: “Un primo risultato a cui la totale soddisfazione arriverà soltanto quando il lavoro di installazione sarà effettivamente portato a termine, e allorquando, si spera a breve, atteso il tempo decorso dal 22 gennaio 2025, dove in Consiglio comunale era stato promesso, verrà effettivamente riportato nel territorio avenzino anche il presidio della Polizia Municipale, dapprima in via temporanea, nei locali adiacenti all’anagrafe del Comune di Avenza, e poi in via definitiva, nel locali ex capannoni Cat/Protezione Civile“.