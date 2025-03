Raccomandate 670, se questo è il codice che ha scappa dal postino: non aprire nemmeno la porta

Attenzione alla raccomandata 670: se la ricevi meglio che inizi a preoccuparti, può significare solo guai in vista.

Ricevere una raccomandata è un’esperienza che spesso provoca una forte dose di ansia. Quell’avviso che troviamo nella cassetta della posta, con il suo aspetto ufficiale e il codice misterioso stampato sulla busta, sembra quasi un avvertimento.

La reazione immediata è cercare di scoprire di cosa si tratta, ma in molti casi non si è preparati ad affrontare il contenuto.

Quasi nessuno sa però che i numeri presenti sulla busta o sull’avviso non sono casuali. Ogni cifra ha un significato preciso: indica la natura del documento, chi lo ha inviato e, soprattutto, se c’è qualche motivo per preoccuparsi o se si può restare tranquilli.

Certo, non tutte le raccomandate contengono brutte notizie, ma alcune purtroppo, possono rivelarsi molto pesanti da gestire. In particolare, esistono numeri che sono un chiaro campanello d’allarme, e tra questi c’è il famoso codice 670.

Raccomandata 670: meglio preoccuparsi

Come abbiamo detto, ogni raccomandata reca una serie di numeri che la identifica e la differisce dalle altre. Impararli potrebbe essere utile per non preoccuparsi inutilmente quando si riceve. Per esempio, come leggiamo su slls.it, i numeri 63, 65, 630 e 650 indicano le comunicazioni provenienti dall’Inps. Mentre il numero 668 indica le comunicazioni di natura amministrativa e giudiziaria come ad esempio citazioni in tribunale o multe stradali.

E ancora, il numero 665 potrebbe essere usato per l’invio di comunicazioni che riguardano sinistri stradali o le assicurazioni in generale. Mentre una raccomandata “con i numeri 75, 76, 77, 78 e 79 e i loro derivati (781, 782, 783, 786, 787, 788, 789)” deve iniziare a farti preoccupare, poiché indica “multe, contravvenzioni e atti giudiziari (ossia inviati dal tribunale o da un privato che si è valso dell’ufficiale giudiziario, che a sua volta ha delegato l’ufficio postale). Possono indicare anche comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, in particolare di controlli sulla dichiarazione dei redditi”. Ma la raccomandata con codice 670 è una delle più temibili.

Il numero che fa paura

Questo numero, il 670, è associato a una cartella esattoriale. Quindi, è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per comunicare un debito fiscale non saldato. Una cartella esattoriale non è un semplice avviso, ma un documento che indica un problema serio legato a questioni fiscali. Quando si riceve una raccomandata con il codice 670 si ha davanti anche una scadenza.

Infatti, la legge prevede una limite di 60 giorni entro il quale il cittadino può decidere se regolarizzare la propria posizione pagando l’importo dovuto, magari richiedendo una rateizzazione se la cifra è troppo alta. O anche presentare eventualmente ricorso. Nel caso tu non faccia nulla, l’Ente può avviare azioni esecutive per recuperare il credito. Nel caso tu abbia dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto del settore.