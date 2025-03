Annuncio ufficiale banche europee: devi correre immediatamente al bancomat | I tuoi soldi non sono più al sicuro sul conto corrente

Un’eco di allarme risuona tra le mura degli istituti bancari europei, un’eco che si propaga tra i cittadini insinuando il dubbio e la paura.

L’Europa si sta riscoprendo fragile, vulnerabile di fronte alle ombre della guerra e ai pericoli del mondo moderno.

La guerra in Ucraina ha scosso le fondamenta della sicurezza continentale, costringendo i governi a confrontarsi con scenari apocalittici.

Vanno poi ad aggiungersi le minacce silenziose, invisibili, ma non per questo meno pericolose: attacchi informatici, pandemie, catastrofi climatiche.

Un cocktail esplosivo di incertezze che spinge le banche a lanciare un avvertimento: “I vostri soldi non sono più al sicuro sul conto corrente”. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

L’allarme si sta diffondendo ovunque

La Banca Centrale Olandese consiglia di tenere tra i 200 e i 500 euro in contanti, una riserva per affrontare le emergenze. In Svezia, la raccomandazione è di 170 euro a persona, sufficienti per una settimana di sussistenza. E così, in tutta Europa, si assiste a una corsa agli sportelli bancomat, una folla silenziosa e preoccupata che preleva denaro, cercando di mettere al sicuro i propri risparmi. Il timore non è solo quello di un conflitto armato, ma anche di un blocco improvviso dei conti correnti, vittime di attacchi informatici sempre più frequenti e sofisticati. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, i gruppi di hacker russi hanno preso di mira i siti web istituzionali e bancari di diversi paesi europei, Italia compresa.

Attacchi dimostrativi, ma non per questo meno inquietanti, che creano disagio e alimentano la paura. L’ultimo episodio, che ha colpito l’Italia, ha visto i siti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di vari ministeri, tra cui Esteri, Economia, Infrastrutture e Trasporti e Sviluppo Economico, finire nel mirino degli hacker. Anche i portali dell’Aeronautica Militare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono risultati inaccessibili per alcuni minuti.

Corri a ritirare i contanti

Il timore è che attacchi futuri possano colpire le infrastrutture bancarie, bloccando l’accesso ai conti correnti e rendendo impossibili operazioni di pagamento e prelievo. Una situazione già verificatasi in Polonia, dove un attacco hacker ha causato difficoltà momentanee nell’accesso ai conti, spingendo i cittadini a prelevare denaro in massa. Gli esperti di sicurezza finanziaria sottolineano che tenere una riserva di contante non significa rinunciare ai pagamenti digitali, ma aggiungere una protezione in caso di emergenze.

In situazioni critiche, come attacchi informatici o guasti ai sistemi bancari, il contante rimane un elemento essenziale per coprire le spese primarie. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, le crisi recenti confermano che il denaro contante continua a rappresentare uno strumento di sicurezza economica fondamentale.