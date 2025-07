Casa, da 80 a 120 metri quadri col trucchetto del pavimento bianco: guadagni 40 metri in più senza nessuna ristrutturazione

Se vuoi far sembrare una casa piccola in una più grande, ttuti i dettagli sul trucchetto del pavimento bianco: ecco cosa sapere

Molto spesso i nostri lettori sognano una proprietà immobiliare che potesse soddsfare i loro desideri e potesse appagarli abbastanza. Proprio per questo, infatti, esistono dei trucchetti per chi possiede dagli 80 ai 90 metri quadri che ti danno la possibilità di far sembrare la casa più grande con pochissimi accorgimenti: andiamo a vedere insieme tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza e che possono essere d’aiuto a moltissimi dei nostri utenti.

Avere la casa grande e spaziosa è uno dei sogni di moltissime persone che ci seguono, anche se, bisogna sottolineare che al giorno d’oggi viaggiare su un nuovo acquisto è davvero difficile, visto i prezzi che ci sono oggi sul mercato ma soprattutto i punti da tenere presente oltre il tasso di interesse che non fa altro che aumentare, anche molto altro.

Negli anni, infatti, abbiamo deciso di sviluppare dei trucchetti che migliorerebbero la tua casa ma anche il tuo status personale, visto che si sogna sempre la casa più grande e non si conoscono i trucchetti per trasformarla in tale.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che ti lasciano davvero senza parole.

Trucchetto per trasformare una casa piccola in una grande

Si sa, più una casa è molto piccola e più si ha la necessità di trasformarla in più grande. Ci sono alcuni trucchetti per far sembrare un’abitazione più grande, come aumentare la luce, utilizzare specchi, colori e tessuti chiari, ma anche possizionare i mobili in un certo modo. Inoltre, si consiglia di mantenere sempre l’ordine ed evitare oggetti in eccesso che ingombrano le stanze.

Uno dei dettagli che ti può aiutare a far sembrare la casa più grande è utilizzare toni chiari, molto neutri, come il bianco, il beige e il marrone chiaro. Inoltre, sarebbe anche meglio optare per tende traslucide oltre al fatto di non riempire lo spazio con mobili; per quanto riguarda l’illuminazione artificiale, si consigliano luci LED calde o neutre.

Altri trucchetti

Un’altra cosa da tenere presente in cucina è quella di optare per mobili bianchi o di colore chiaro, senza maniglie e lisce.

Circa il pavimento, invece, è meglio sceglierne uno tutto di un colore piuttosto che cambiarlo di stanza in stanza e, infine, le tende è meglio sceglierle che partano dal soffitto.