ULTIM’ORA ambiente, se vedi questo insetto verde metallico non toccarlo e avvisa subito le autorità | È pericolosissimo

Attenzione a questo insetto verde metallico, se lo tocchi rischi grosso: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Nel corso degli anni, siamo stati abituati al fatto che il cambiamento climatico e le varie motivazioni che spingono lo stesso ambiente a creare nuovi animali e nuovi insetti che, però, possono essere davvero molto pericolosi e possono causare un danno alla vostra salute. Andiamo a vedere a cosa bisogna fare molta attezione in questo periodo, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Da alcuni mesi, nel notro ambiente grazie al cambiamento cliatico che non fa altro che cambiare costantemente, sono stati avvistate nuove specie di esemplari di alcuni insetti davvero molto pericolosi per la salute e che possono causare un danno in genrale su tutto il Paese e ad ognuno di noi.

Gli animali che sono presenti nell’ecosistema sono molteplici, tutti differenti tra loro ma alcuni in particolare possono essere molto pericolosi per il veleno che hanno in corpo.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad approfondire un insetto verde metallico che non bisogna assolutamente toccare perché rischi un danno gravissimo: ecco tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Ambiente e animali pericolosi: ecco a cosa fare attenzione

Come vi abbiamo appena anticipato, da alcuni mesi è stato segnalato un nuovo esemplare di scarabeo chiamato in gerco tecnico Popillia japonica in Lombardia e in Piemonte che fa parte dell’ecosistema italiano ma che, allo stesso tempo, è parecchio pericoloso. Infatti, , si è rapidamente diffusa in particolare nelle regioni del Nord Italia ossia Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta, ma non sembra essere ancora arrivato al Centro e al Sud.

Questo scarabeo è più piccolo di quelli classici, infatti ha una forma circa 1,1 centimetri, ma nella sua forma adulta può volare anche per otto chilometri al giorno. Quello che è stato stabilito e che almeno al momento non punge gli animali , quindi non è pericoloso per l’uomo. Ma per le piante qualcosa potrebbe facilmente cambiare.

I danni che potrebbe creare lo scarabeo

Questo scarabeo potrebbe creare danni molto gravi soprattutto alle piante, in quanto si nutre di fogliame di quasi qualsiasi pianta, selvatica e coltivata, arrivando anche a divorare la comune erba dei prati.

Infine, si diffonde rapidamente proprio per via del riscaldamento climatico. Il rischio principale della diffusione di questa specie di coleottero è il danno economico.