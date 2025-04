Addio Fiorella Pierobon, se n’è andata senza preavviso: la bellissima della Rai ci ha abbandonato così

Il piccolo schermo piange una delle sue figure più luminose: Fiorella Pierobon, volto indimenticabile della Rai, ci ha lasciati.

La sua eleganza e il suo sorriso hanno accompagnato generazioni di telespettatori, rendendola un’icona della televisione italiana.

La notizia del suo addio ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo.

La sua voce, calda e rassicurante, ha scandito i momenti più importanti della storia di Mediaset e della Rai, dai programmi di intrattenimento alle edizioni del Festival di Sanremo.

Il suo addio rappresenta la fine di un’epoca, quella della televisione garbata e familiare, che ha saputo conquistare il cuore degli italiani.

Un addio improvviso

Fiorella Pierobon, volto indimenticabile della televisione italiana, ha lasciato il piccolo schermo senza preavviso, sorprendendo i suoi numerosi fan. Nata nel 1960, la Pierobon è stata una delle annunciatrici e conduttrici più amate, capace di conquistare il pubblico con la sua eleganza e professionalità. Nel 2003, dopo una brillante carriera a Mediaset e una breve parentesi in Rai, Fiorella Pierobon ha deciso di ritirarsi dalle scene. Una scelta ponderata, maturata a soli 45 anni, che ha lasciato molti interrogativi. In un’intervista rilasciata a Clarissa Domenicucci per “Specchio”, inserto de La Stampa, l’ex conduttrice ha svelato i motivi di questa decisione, spiegando di aver voluto dedicarsi alla sua vera passione: la pittura.

Dopo aver lasciato la televisione, Fiorella Pierobon si è trasferita a Nizza, in Francia, dove ha iniziato una nuova vita, lontana dai riflettori e dalle luci della ribalta. In una casa con vista sul mare, insieme al marito e ai suoi amati cani, si è dedicata alla pittura, realizzando opere che riflettono la sua sensibilità e il suo talento artistico. “Il pubblico che mi conosce lo sa. Non sono mai stata attratta da lustrini e paillettes e non ho mai frequentato salotti e feste”, ha dichiarato la Pierobon, sottolineando la sua indole riservata e la sua preferenza per una vita semplice e autentica.

Un ricordo indelebile

A Nizza, Fiorella Pierobon ha aperto una sua galleria d’arte, dove espone le sue opere e accoglie clienti provenienti da tutto il mondo. Le sue creazioni sono apprezzate anche da altre gallerie, un riconoscimento importante per la sua carriera artistica. Oltre alla pittura, la Pierobon coltiva altre passioni, come il giardinaggio e la cura degli animali. Nel suo orto, coltiva frutta e verdura che condivide con gli amici, mentre nel tempo libero si dedica al volontariato in un canile.

Fiorella Pierobon, con la sua bellezza e il suo sorriso, ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana. Il suo addio alle scene, seppur inaspettato, ha rivelato una donna forte e determinata, capace di seguire le proprie passioni e di costruire una vita autentica, lontana dai clamori del mondo dello spettacolo.