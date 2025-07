AVVISO Telepedaggio: lo freghi 172 volte a fila col trucco elvetico, micidiale | Non paghi mai il casello

Attenzione a questo trucchetto per il telepedaggio che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato, tutti i dettagli e le curiosità

Le novità che riguardano il sistema del telepedaggio si fanno sempre più interessanti per gli utenti proprio per la valanga di informazioni che ci riempiono e che ci lasciano tutti senza parole. Infatti, ultimamente si è parlato molto si un trucchetto elvetico per risparmiare: ma andiamo a vedere se tutto è davvero possibile o si tratta semplicemente di una truffa che sarebbe meglio evitare per il nostro bene.

Per molto tempo, si è pensato benissimo di risparmiare su alcune parti della collettività con sistemi che possono addirittura farci risparmiare moltissimi euro in cambio di cose che non sono del tutto legali e che possono metterci anche nei guai.

Il sistema del telepedaggio è uno di quei sistemi che attira più frodi possibili rispetto ad altri sistemi che ci sono in Italia. Infatti, abbiamo deciso di raccontarvi un episodio che ha visto come protagonista un automobilista svizzero di soli 22 anni che ha pensato davvero ad una genialata che gli ha cambiato la vita.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che ti lasceranno davvero sorpreso.

Truffa Telepass, ecco cosa è successo: nessuno ci crederà

Un automobilista svizzero di soli 22 anni, è stato scoperto mentre transitava sulle corsie Telepass dell’Autostrada dei Laghi in Lombardia per ben 172 volte senza pagare il pedaggio. La sua tecnica era davvero geniale, seguiva passo passo le auto che lo precedevano, riuscendo così a eludere il sistema elettronico al casello. Il ragazzo, quindi ha avuto un’accusa ossia truffa aggravata.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, le indagini hanno rivelato che il giovane automobilista, residente a Lugano nel canton Ticino, ha utilizzato questa tattica per un totale di 172 volte, dal 18 aprile 2022 al 15 febbraio 2023. L’inchiesta, avviata dalla Procura di Como, a seguito di una segnalazione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio, era una tattica che ormai il cittadino seguiva perfettamente.

Cosa rischia il cittadino svizzero

La tecnica portata avanti per mesi era diventata una prassi abituale per l’uomo, con cui avrebbe evitato migliai di euro di pedaggi e molto risparmio.

Ora, però, le conseguenze sono serie e gravose: si tratta, infatti, di conseguenze legali che possono fare la differenza sullo status sociale del cittadino.