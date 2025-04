Lunigiana: intervento dei Vigili del fuoco dopo lo scontro tra due furgoni sulla provinciale di Licciana Nardi

Nelle ultime ore la strada provinciale di Licciana Nardi è stata teatro di un impressionante scontro tra due furgoni: i due autisti ricoverati in codice rosso.

Ancora una volta si torna a parlare di sicurezza al volante: a quanto pare, l’inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Strada non riesce a frenare la sistematicità dei sinistri su tutto il territorio nazionale.

Dal 1 gennaio 2025, infatti, la penisola ha registrato un numero di sinistri che attesta una flessione del -2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma la cifra non smette di destare la preoccupazione delle Istituzioni, e solleva l’esigenza di un’ulteriore riflessione in merito.

Secondo le stime ACI-ISTAT, nei primi tre mesi del 2025 si sono verificati circa 40.000 incidenti con lesioni a persone, con un totale di 700 morti e oltre 55.000 feriti.

Inoltre, l’anno in corso ha attestato un aumento del +5% degli incidenti che coinvolgono i veicoli commerciali, e nelle ultime ore la strada provinciale di Licciana Nardi è stata teatro dell’ennesimo episodio.

Le Regioni in cui la circolazione è un campo minato

Le Regioni più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali sono Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, che insieme rappresentano il 40% dei sinistri totali in Italia.

Città come Milano, Roma e Bologna si confermano le province con il maggior numero di incidenti: rispettivamente, nel 2025 hanno registrato 3.500, 3.200 e 2.800 casi, di sovente legati alle condizioni di traffico intenso. Tra le altre cause più diffuse spiccano la velocità eccessiva, responsabile del 30% dei casi, la guida distratta, spesso per uso dello smartphone (25%), e il mancato rispetto della segnaletica stradale (15%). Anche la guida in stato di ebbrezza resta un fattore di rischio rilevante, e si presenta infatti nel 10% degli incidenti mortali.

Scontro tra due furgoni sulla provinciale di Licciana Nardi

Intorno alle 17.00 di mercoledì 2 aprile, due furgoni si sono scontrati frontalmente sulla strada provinciale di Licciana Nardi. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, la dinamica dell’incidente è la seguente: uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso azzardato, colpendo l’altro mezzo che procedeva in direzione contraria.

Il sinistro è avvenuto su un tratto rettilineo ma stretto, ed è stato aggravato dalla velocità di entrambi i mezzi. A quanto si apprende, le due vittime sono state estratte vive dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, caricate a bordo dell’elisoccorso Pegaso e successivamente trasferite in codice rosso negli ospedali di Pisa e di Massa.