Carrara: 15 giorni di chiusura ad un locale dopo una rissa violenta | Grave un giovane

In seguito a un pesante evento di cronaca in una discoteca di Avenza, il questore di Massa-Carrara ha disposto la sospensione della licenza al proprietario del locale.

Il territorio di Massa-Carrara è stato segnato dall’ennesimo episodio violento, sfociato stavolta nel sangue. Nella notte tra il 1 e il 2 aprile, all’interno della discoteca Swamp in via Del Bravo ad Avenza si è verificata una turbolenta rissa, culminata infine nell’accoltellamento di uno dei giovani coinvolti.

I malumori sarebbero iniziati già all’interno del locale, dove un gruppo di ragazzi , in seguito a un alterco, sarebbe stato allontanato dalla sala grazie al personale della sicurezza.

La bagarre, tuttavia, non ha perso di intensità: una volta raggiunto l’esterno del locale la situazione è degenerata ulteriormente, e uno dei contendenti sarebbe stato ferito gravemente con un’arma da taglio, riportando lesioni al costato e anche al viso.

La discoteca era già stata attenzionata in precedenza dalle Forze dell’Ordine, poiché aveva funto da teatro per episodi analoghi; adesso, però, il questore di Massa-Carrara ha disposto la sospensione della licenza per i prossimi 15 giorni.

Misure drastiche dalla Questura

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cisanello di Pisa, ove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, il personale medico avrebbe formulato in seguito una prognosi di 30 giorni, a testimonianza della serietà delle ferite riportate dalla vittima.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per capire le dinamiche e i pregressi dell’aggressione, cercando inoltre di identificare tutti i responsabili e le parti in causa, mentre la Questura ha rinnovato le proprie attenzioni nei confronti del locale. La discoteca, infatti, avrebbe già registrato in passato frequenti liti, risse e aggressioni, spesso con il coinvolgimento di persone con precedenti penali. Il questore ha quindi disposto la chiusura del locale per 15 giorni, ovvero dal 2 al 17 aprile, nonché la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Le motivazioni del provvedimento cautelare

La Questura ha diramato una nota, in cui ha spiegato: “Il provvedimento si inserisce nell’attività che la Polizia di Stato di Massa-Carrara ha posto in essere di prevenzione e contrasto di comportamenti e condotte scorrette che si verificano nei fine settimana, in occasione della cosiddetta movida in tutta la Provincia“.

Dopo aver ricostruito i dettagli della recente rissa, la Questura ha decretato: “In considerazione dei diversi episodi avvenuti nella discoteca, in cui si ritrovano persone pregiudicate e pericolose, che hanno determinato gravi disordini con pericoli per l’ordine pubblico e allarme sociale per la sicurezza degli avventori e dei residenti, il questore ha esercitato il potere cautelare previsto dall’articolo 100 del TULPS di sospensione temporanea per 15 giorni della licenza commerciale, con chiusura al pubblico per motivi di ordine e sicurezza dei cittadini“.