Massa, al via la campagna di prevenzione: screening gratuiti in occasione della Giornata del Rene

Sabato 5 aprile la città di Massa ospiterà un evento di sensibilizzazione sulle patologie a carico dei reni: ecco le iniziative in programma.

Massa guarda alla prevenzione e al futuro della sua comunità: sabato 5 aprile, infatti, Piazza Palma ospiterà la Giornata del Rene, un evento dedicato alla profilassi delle malattie renali.

Organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Nefrologia delle Apuane e dall’ASL Toscana Nord, la Giornata del Rene era già in calendario per il 13 marzo, ma la data è slittata a causa dell’ondata di maltempo, come tempestivamente comunicato sui social dall’Amministrazione di Massa.

L’evento si terrà quindi domani, a partire dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in modo da accogliere il maggior numero di avventori possibile, e offrirà alla cittadinanza un’opportunità preziosa per monitorare la salute dei propri reni.

Lo spazio davanti all’Istituto Palma è stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune, a testimonianza di quanto la salute dei cittadini rappresenti una questione dirimente per i loro rappresentanti.

Giornata del Rene: il programma

A dirigere e sovrintendere lo svolgimento degli esami sarà il dottor Aldo Casani, responsabile della struttura di Nefrologia e già noto nel territorio per il suo impegno nella sensibilizzazione della salute renale. L’evento si avvale inoltre del patrocinio della Croce Rossa Italiana, sezione di Massa, che supporterà a titolo gratuito l’allestimento dello stand.

Gli screening, completamente gratuiti, consisteranno semplicemente in una serie di controlli preventivi indolori ed efficaci, dall’esame delle urine tramite uno stick alla misurazione della pressione arteriosa, e i cittadini che aderiranno potranno sottoporsi inoltre a una “ecografia renale fast“, eseguita con una sonda ecografica portatile donata dall’associazione “Diversamente Splendidi”.

Costi ed esiti degli esami

Come anticipato, gli screening verranno eseguiti dal personale medico e infermieristico di Nefrologia, e permetteranno loro di compiere una prima valutazione della funzionalità renale dei pazienti. In tal modo, sarà possibile rilevare eventuali anomalie in corso, come ipertensione o segni di insufficienza renale, e fornire ai partecipanti non solo informazioni utili, ma anche un breve consulto per stabilire i potenziali step successivi per le cure.

Non è previsto alcun costo per la partecipazione all’evento ma, dato che le previsioni meteo sembrano sorridere alla provincia di Massa-Carrara, vi suggeriamo di presentarvi allo stand con debito anticipo, in modo da evitare file e accalcamenti.