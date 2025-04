Guang Rong, tutto fermo: nessuna certezza sulla rimozione a Marina di Massa

Il Consorzio dei Balneari di Massa si è recentemente riunito per fare il punto sui lavori di rimozione della Guang Rong: “Non ci sono date certe”.

Nonostante i rilevanti progressi nella bonifica della Guang Rong, la nave cipriota è tutt’ora incagliata sulla costa, e la sua presenza solleva le preoccupazioni dei residenti e, soprattutto, dei balneari.

Le operazioni di svuotamento dei serbatoi, che contenevano oltre 100 tonnellate di gasolio, sono state ufficialmente ultimate a marzo dalla società Fratelli Neri, scongiurando così il rischio di pericolosi sversamenti in mare, ma la rimozione del relitto e del carico di pietre a bordo resta ad oggi in sospeso.

I lavori di recupero dello scafo, infatti, sembrano essere rallentati da tempi tecnici e burocratici: a quanto pare, serviranno settimane per valutare i progetti e affidarne l’esecuzione a nuove squadre specializzate, senza contare l’incognita delle future condizioni meteo. Inoltre, l’armatore potrebbe sempre dichiarare la “perdita totale costruttiva”, lasciando il recupero nelle mani dell’assicurazione, eventualità che potrebbe dilatare ulteriormente i tempi della rimozione.

La stagione estiva, tuttavia, è ormai alle porte, e l’ingombrante presenza della Guang Rong solleva lecite preoccupazioni nei comitati dei balneari, che temono ripercussioni negative sulle prenotazioni turistiche, anche alla luce degli annunciati lavori di ampliamento del porto di Marina di Carrara.

La riunione del Consorzio Balneari

Proprio per analizzare in tempo reale l’evolversi della situazione, il 31 marzo 2025 è stata indetta la consueta riunione del Consorzio Balneari di Marina di Massa, e la presidente Itala Tenerani ha riferito ai colleghi: “Ringrazio la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara per averci spiegato nel dettaglio tutto l’iter che riguarda la Guang Rong“.

E ha riportato: “La situazione, come già immaginavamo, è complessa e articolata per via della burocrazia. Il comandante ci ha raccontato tutte le operazioni che si sono svolte dal momento del naufragio fino a oggi. Ci sarà quindi una riunione tecnica tra gli organi competenti per affrontare le problematiche della nave, e che coinvolgerà non solo la Capitaneria di Porto, ma anche il Comune di Massa, l’Arpat e l’USL per valutare quali saranno le eventuali interferenze che si presenteranno per rimuovere la nave“.

Una stagione estiva ricca di incognite

Tenerani ha poi proseguito: “Quindi, al momento non ci sono certezze sulla questione, e dovremo ancora attendere qualche settimana per capire cosa succederà. Non ci sono date certe sulla rimozione“.

La presidente ha però concluso con una nota ottimistica: “Siamo comunque fiduciosi nel lavoro delle Istituzioni, perché l’obiettivo è comune: tutelare il territorio e la salute di tutti. L’altra questione è stata quella riguardo all’obbligo della sorveglianza, che in base alla nuova normativa sarà dal 1° maggio al 30 settembre, se lo stabilimento balneare sarà aperto. Attendiamo però l’ordinanza della Capitaneria di Porto per conoscere i dettagli“.