TEST delle parentesi: se hai un mente brillante saprai risolverlo in 10 secondi: dimostra quanto vali

Test per veri menti brillanti che sapranno risolvere questa espressione in meno di 10 secondi: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri utenti sono stregati dalla voglia di imparare a mettere in pratica la loro dote artistica ma anche quella matematica ed è per questo che lo fanno attraverso i nostri test matematici e dedicati anche alla logica che, si può dire fanno la differenza. In questo articolo, infatti, vi proponiamo questa espressione da risolvere in meno di 10 secondi: sei pronto? Allora andiamo a scoprire il risultato nel corso del nostro articolo.

Ci teniamo a fare una premessa prima che si continui la lettura, dobbiamo informare i nostri lettori che questi test non hanno alcuna validità scientifica ma hanno come unico e solo obiettivo quello di intrattenere il pubblico, distrarlo dalla quotidianità ma allenare la mente con attenzione e concentrazione in più che non fa mai male soprattutto nella vita quotidiana.

Chi è capace di risolvere test matematici ha un quid in più e una capacità di problem solving non solo nei test ma anche nella vita, nella carriera lavorativa e nella vita sentimentale. Sappiamo che i nostri test sono davvero particolari e alquanto difficili, ma vi diciamo che potete farcela con un po’ di attenzione in più.

Se siete curiosi di scoprire qua è il risultato al test, allora continuate la lettura al prossimo paragrafo: ecco le novità a riguardo.

Test matematico: trova il risultato in meno di 10 secondi

Molto spesso il tempo è nemico della certezza, tanto che questo test mira ad essere rapido, veloce e risolvere l’espressione da noi proposta nel minor tempo possibile. Concentrati e dimenticati l’uso della calcolatrice, il segreto è solo essere attento e mirare il ragionamento giusto.

Se l’espressione a cui facciamo riferimento è la seguente: (8 + 4 × 2) – (18 ÷ 3) + 6, quello che ci viene in mente è che ci sono delle parentesi e tutte operazioni che vanno rispettate nel loro ordine corretto. Prova a risolvere ed allenare la mente rafforza la memoria operativa e mira ad essere sempre più preciso.

La soluzione

Se stai provando a risolverla e non ci sei ancora riuscito ti informiamo di come andrebbe risolta: prima parentesi 4 × 2 = 8, che sommato a 8 dà come risultato 16. In seguito risolviamo la seconda parentesi 18 ÷ 3 = 6.

L’espressione così diventa 16 – 6 + 6. Procediamo da sinistra verso destra 16 – 6 = 10 e 10 + 6 = 16. 16 il risultato finale.