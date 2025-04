“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum”: se rispondi ti svuotano il conto in 2 minuti I Sogni un lavoro, ti trovi a dormire sotto i ponti

Attenzione alla truffa del curriculum che sta spopolando in questo periodo: ecco cosa potrebbe succedere se rispondi

Molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi che la comunicazione e la tecnologia accrescono sempre di più, vi sono sempre più lettori che ci comunicano di essere stati vittime, almeno una volta nella loro vita, di alcune truffe telefoniche. Il consiglio che spesso vi diamo è quello di bloccare subito il numero e non rispondere ma, negli ultimi tempi, gli hacker hanno optato per uno dei temi delicati al mondo odierno: il lavoro e l’invio del curriculum.

Nel mondo odierno, quanti di voi almeno una volta negli ultimi tempi hanno inviato un curriculum in cerca di un occupazione nuova, una migliore di quella che si possiede e tante altre cose ancora? Questo è successo spesso ed è proprio qu che la trappola dell’hacker ti fa cadere in tentazione.

Negli ultimi tempi sono in tantissimi a cercare un nuovo lavoro proprio perché, nonostante si dica, che il tasso di disoccupazione stia diminuendo, non è propriamente vero in quanto vi sono sempre delle persone insoddisfatte del lavoro che hanno e vorrebbero cercare qualcosa di meglio.

Per questo motivo, le truffe non possono mancare e lavorano su questi malesseri: andiamo a vedere come agire a questa nuova truffa del curriculum che sta spopolando negli ultimi tempi.

Truffa del curriculum, ecco come agire: i dettagli e le curiosità

Negli ultimi tempi gli hacker sono sempre più informati a scegliere la nicchia su dove puntare e, parlare a lungo di lavoro gli ha favoriti verso questa strada. Almeno una volta nelle ultime settimane avete risposto alla chiamata sentendo dall’altro capo del telefono una voce che vi diceva “Abbiamo ricevuto il vostro curriculum, aggiungi su WhatsApp questo numero”.

Se vi sembrerà troppo bello per essere vero è perché no è vero, si tratta di una truffa in quanto chi si trova dall’altro capo del telefono non né un’azienda, ne un datore di lavoro bensì una persona che vuole rubarci dati personali , soldi e iban. Da quella telefonata, quindi, si aprono link strani che vi permettono di farvi guadagnare tantissimi soldi a costo zero.

Cosa succede se rispondi

Se rispondi che sei interessato, la risposta è quasi immediata e, con un’analisi del sito Today.it, si è giunti alla risposta che otterresti: “Devi solo mettere mi piace, inviare screenshot e verrai pagato. Non devi necessariamente guardare il video completo, metti mi piace e mandami uno screenshot e ti pagherò 3€”.

Dopodiché arrivano all’obiettivo, ossia ottenere il vostro IBAN e l’intestatario del conto. Come affermato da un’indagine fatta dai RIS di Parma, è quella delle briciole di pane per incutere fiducia nella vittima, per poi chiedere centinaia di euro con la promessa di ridarli, cosa che non avverrà mai, poiché il truffatore farà perdere le proprie tracce.