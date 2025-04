Bolletta, aumenti di 60€ da aprile: il GSE ci infila la nuova tassa sul contatore | È scritto nel nuovo contratto

Bolletta in aumento da Aprile in poi, avrai una nuova tassa da pagare sul contatore: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

I nostri lettori sono sempre più curiosi di sapere come fermare il fenomeno degli aumenti che ci stanno davvero bombardando soprattutto nell’ultimo periodo. Non abbiamo sicuramente buone notizie, anzi, nel mese di Aprile sono previsti degli aumenti in bolletta per quanto riguarda la corrente elettrica. Esistono, però, dei trucchetti che possiamo svelarti che potrebbero rivoluzionare la tua vita; andiamo a vedere di che si tratta.

Nella società moderna, proprio nell’ultimo periodo, ci troviamo dinnanzi a degli aumenti vertiginosi che possono fare la differenza e che hanno cambiato il modo di vivere del singolo, puntando molto su quello che poteva essere considerato prima un risparmio, oggi invece non è affatto così, questo è solo un sogno.

Tutto questo, infatti, è dovuto proprio alla guerra tra Russia e Ucraina e dai dazi inseriti da Donald Trump che stanno cambiando la situazione non facendo altro che peggiorarla. Proprio per questo, abbiamo cercato di darvi dei suggerimenti che potessero, un minimo, contrastare il fenomeno dell’aumento della corrente elettrica con questi trucchetti da mettere in pratica.

Andiamo nel dettaglio, proprio nel prossimo paragrafo a definire il tutto: ecco cosa c’è da sapere a riguardo, tutte le curiosità che possono fare la differenza.

Come diminuire il fenomeno dell’aumento della corrente elettrica

Almeno una volta nella vostra vita, è capitato un po’ a tutti di trovarsi senza energia elettrica proprio epr copa del contatore. Questo, infatti, uò succedere se si hanno molti elettrodomestici collegati fra loro e che fanno si che il contatore scatti automaticamente; se, questo è un fenomeno che vi capit spesso, allora dovete aumentare la potenza del vostro contatore.

Se si parla di aumento di potenza della corrente elettrica e del contatore, allora è bene dirvi che bisogna falro proprio per una questione di coprire il fabbisogno energetico della propria casa e per evitare che questo scatti spesso se si hanno più dispositivi accesi. L‘aumento, però, è bene valutarlo solo in determinati casi come: vivi in una famiglia numerosa, hai installato un nuovo impianto di climatizzazione o riscaldamento o utilizzi elettrodomestici ad alta potenza.

Qual è il costo pe aumentare la potenza elettrica

Se ti stai chiedendo il costo per far si che tutto ciò avvenga nel miglior modo possibile, allora questo dipende da KW.

Ad esempio, 77,49 € per ogni kW di potenza aggiuntiva per le utenze in bassa tensione, 61,26 € per ogni kW per le utenze domestiche superiore a 6 W e 0 € se l’aumento viene richiesto per ripristinare il livello di potenza precedente. Se si è nel Mercato tutelato il cliente deve versare un contributo di 23 € al venditore.