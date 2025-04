Codice della strada, attento all’orologio quando sali in macchina: facendolo a quest’ora rischi tutti i giorni 173€ di multa

Attenzione all’orologio in macchina se commetti questo errore rischi una multa salatissima: ecco tutti i dettagli

Molto spesso potrebbe capitare a una moltitudine di nostri utenti, di trovarsi in situazioni particolare e di non sapere che potrebbero rischiare una multa salatissima solo commettendo errori che, ai nostri occhi, potrebbero essere considerati semplici. Andiamo a vedere in questo articolo cosa dice il Codice della Strada a riguardo di un errore legato ad un orologio in macchina: ecco tutti i dettagli e le curiosità.

Come sappiamo, quando si tratta di Codice della Strada, questo è una vera e propria bibbia di normative e regolamenti spesso difficile da conoscere in maniera dettagliata soprattutto per i guidatori, in quanto tra limiti di velocità, norme di divieto, regole legate all’alcool sembra difficile sapere perfettamente tutto e non rischiare mai nulla.

Proprio per questo, il guidatore potrebbe rischiare multe salatissime fino ad arrivare a superare anche i 180 euro per una singola violazione sopra citata. La cosa importantissima , infatti, è cercare di prestare la massima attenzione quando si guida ed evitare qualunque infrazione, almeno quelle che si conoscano, in maniera da non rischiare multe salate.

Attenzione a trovarti in questa situazione o rischi grosso: ecco di che si tratta

La normativa si fa sempre più ampia e, soprattutto con il nuovo Codice della Strada, è bene sapere alcune regole fondamentali per non rischiare grosso. Una di queste è legata proprio all’illuminazione del veicolo. Stando alle normative previste dal Codice della Strada, l’uso improprio delle luci potrebbe creare danni ad altri automobilisti con un pericolo di visibilità.

Proprio per questo, la normativa stabilisce che bisognerebbe usare i fari in maniera obbligatoria. Se non lo si fa la multa potrebbe essere davvero salatissima ossia dai 173 euro in su a chi non rispetta queste determinate regole stradali.

Altre regole da conoscere

Inoltre, l’articolo 53 del Codice della Strada, stabilisce l’obbligatorietà dei fari anabbaglianti accesi durante la guida per questa particolari condizioni: dalla mezz’ora dopo il tramonto fino alla mezz’ora prima dell’alba all’interno delle gallerie, in caso di nebbia o pioggia fitta, per la visibilità ridotta e su autostrada e strade extraurbane.

L’importo minimo della sanzione varia dai 92 fino a 173 euro. Anche l’uso errato dei fari per la nebbia potrebbe farti rischiare una multa se non vengono usati quando è necessario.