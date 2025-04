Casa, non comprarla mai vicino a questo negozio: dopo 10 anni che ci vivi la valutazione si dimezza

Se devi acquistare una casa non farlo mai davanti a questo negozio o rischi di svenderla in seguito: ecco i dettagli

Molto spesso uno degli obiettivi dei giovani italiani di oggi è proprio quello di acquistare la loro prima abitazione e creare una casa che sia davvero un sogno. Nonostante questo sia difficile, è bene fare attenzione non solo a come ottenere il mutuo, a quale consulente affidarsi, tassi di interesse eccetera, ma anche la posizione in cui la si compra. In questo articolo vi spiegheremo come potrebbe svendersi in pochissimo la vostra abitazione se si trova dinnanzi a questo luogo.

Il mondo odierno permette di mettersi in gioco valutando la possibilità di acquistare la vostra prima casa ottenendo delle agevolazioni e dei Bonus significativi per poterlo fare, valutando di conseguenza zona, budget che si ha a disposizione, ristrutturazione agevolate e molto altro ancora.

Quando state per fare questi primo passo, è bene dirvi che oltre valutare la metratura, la planimetria, la visura, il valore catastale dell’immobile e tutte queste caratteristiche significative successivamente per l’atto dinnanzi al notaio e successivamente il rogito che vi fa proprietari dell’immobile una volta ottenuto il mutuo, è bene considerare la zona.

Nonostante questo elemento sia stato valutato in termini di comodità personale, adesso viene valutato anche in termini di valore dell’immobile che, dopo molti anni, potrebbe essere svenduto inaspettatamente.

Attenzione a questo negozio davanti la vostra casa: ecco cosa rischi

Prima di acquistare la vostra prima casa o anche seconda, è bene sapere alcune cose circa alcuni negozi che si trovano in particolar modo vicino all’immobile che state valutando e che, di conseguenza, in seguito potrebbero far si che si perda facilmente valore. Uno di questi è proprio la pompa di benzina che proprio in Italia, precisamente a Perugia, ha fatto scendere di moltissimo il valore degli immobili che si trovavano vicino ad essa.

I proprietari, così, hanno cercato di ottenere un risarcimento dopo 10 anni , già stabilito per altro dal giudice di primo grado. Come si legge in sentenza, la società che gestisce il distributore ha impugnato la sentenza che la impugnava al pagamento “a titolo di danno da perdita di valore degli immobili dovuta all’inquinamento dell’area nella quale insistevano le residenze abitative di pregio” a due famiglia, della somma di 78.875 euro a favore di una delle parti e 83.500 euro a favore dell’altra. (come si legge nel portale di Perugiatoday).

Come si è conclusa la sentenza

Al momento non vi sono novità a riguardo in quanto il giudizio in Cassazione non si è ancora svolto, in quanto la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso

Oggi, quindi i giudici di Cassazione hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e di conseguenza compensato le spese.