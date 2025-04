Lavoro, stipendio detassato al 100%: ora tutto ciò che incassi ti porti a casa | Il lordo è diventato netto

Grandi novità per tutti i lavoratori italiani: ecco le varie misure in merito introdotte con la nuova Legge di Bilancio.

Sono numerose le misure approvate e introdotte con la Legge di Bilancio 2025. Dagli incentivi alle famiglie e ai lavoratori, fino ad arrivare alla trasformazione strutturale dell’Irpef. Quest’ultima, confermata poche ore fa dal Senato, prevede un’erogazione di 30 miliardi.

Circa la metà della somma è finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale, ovvero la tassazione che ogni persona con una professione ha sul proprio reddito. Nello specifico, il suddetto rappresenta la differenza tra il costo totale del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del dipendente.

Altri 6 miliardi invece sono mirati a sostenere le famiglie ed includono diverse iniziative come il Bonus per i nascituri, l’ampliamento del bonus mamme e il prolungamento di un mese del congedo per i neo genitori. Le altre tipologie di misure includono per esempio la riduzione dell’Ires, ovvero l’imposta sui redditi delle società.

Le nuove misure

Nonostante il passaggio della Legge di Bilancio, ci sono state alcune battute d’arresto che hanno rallentato l’intero processo. Una di queste è legata al Canone Rai, per il quale si è verificato un conflitto interno tra i partiti. Un’altra discussione è avvenuta invece sulla rivisitazione parziale nell’equiparazione dello stipendio dei ministri non parlamentari a quello dei colleghi eletti.

In ogni caso le misure approvate prevedono la disposizione di 30 miliardi per l’anno corrente, 35 miliardi per il 2026 e 40 miliardi per il 2027. Come accennato in precedenza, alcune di queste sono legate al mondo del lavoro.

Tutte le novità sul salario dei dipendenti

La Legg di Bilancio 2025 prevede un proroga di tre anni della maggiorazione del costo legato alla deduzione per le nuove assunzioni, pari al 20%, e arriva al 30% per le donne e i giovani. Lo stesso prolungamento riguarda la detassazione dei premi di produttività, che dal 10% passa al 5%. Novità anche per il tetto dei fringe benefit, ovvero il compenso non monetario erogato dal datore sotto forma di beni e servizi.

Ebbene quest’ultimo salirà a mille, mentre per chi ha figli arriverà a duemila. Sono previsti anche compensi maggiori per chi è neoassunto e accetta di trasferirsi a più di 100 km dal proprio domicilio. Anche le mance prevedono una detassazione più elevata: il limite sale dal 25% al 30%.