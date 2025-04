Salute, il Ministero sblocca il bonus solo di aprile: in pochissimi sanno come avere i 500€

Nuovo bonus ad Aprile di cui potrai usufruirne: ecco tutti i dettagli e i requisiti per essere agevolati rispetto agli altri

Molto spesso in Italia esistono bonus e agevolazioni di cui non si è a conoscenza ma che possono migliorare sicuramente la nostra vita. Proprio perché ci teniamo alla salute dei nostri lettori che ci chiedono sempre le novità a riguardo, abbiamo deciso di dedicare questo nostro articolo proprio ad alcuni Bonus che vengono sbloccati per il mese di Aprile: ecco tutti i dettagli e le curiosità da scoprire e da sapere per non farvi trovare impreparati.

Nonostante il mondo corre troppo veloce, il Governo Meloni è sempre al lavoro per creare il benessere dei propri cittadini italiani, puntando molto su aiuti economici per alcuni settori in particolare, non solo per quelli primari ma anche per quelli che possano riguardare la salute psico fisica.

Oggigiorno, andare da un psicologo o uno psicoterapeuta è diventata davvero u utopia, in quanto nonostante il loro sostanziale aiuto dal punto di vista personale perché essendo professionisti del settore hanno l’obiettivo di migliorare e cercare di aiutare a risolvere un problema o una situazione personale legata anche alle emozioni, hanno un costo davvero ingente che non tutti possono sostenere.

Andiamo a vedere cosa offre il Governo Meloni per questa situazione specifica e quali possono essere i benefici: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Bonus di Aprile 2025: ecco di che si tratta e di cosa puoi usufruire

Nel corso del nostro articolo, abbiamo approfondito una situazione in particolare e, proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi del Bonus Psicologo messo in atto e approfondito dal Governo Meloni attraverso la Legge di Bilancio, già analizzato lo scorso anno.

Circa questo Bonus, lo scorso anno si sono registrate circa da 400mila italiani che ne hanno fatto richieste e solo 16mila hanno potuto beneficiarne. Proprio per questo problema, il Governo si è messo a lavoro affinché questo non potrebbe più essere un problema. Il Bonus psicologo, spiegandolo in maniera precisa non è altro che un contributo pensato per le persone che “in stato di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico” (come spiegato dal portale Elle).

Come funziona la domanda

Il Governo vorrebbe confermare i fondi stanziando nuovamente 10 milioni annui. Il senatore del PD Filippo Sensi ricordato che comunque ci sarebbe una carenza di risorse affermando: “Quando era stato introdotto il bonus, ndr lo stanziamento era di 25 milioni, poi è stato ridotto a 5 e 8 e, solo grazie all’opposizione elevato a 10, che è comunque una goccia nel mare visto che le richieste sono state 400mila e se ne è coperta una percentuale ridottissima. Faremo una battaglia per rimpinguarlo”.

Circa la richiesta, bisognerà visitare il portale INPS utilizzando il servizio Contributo sessioni psicoterapia ed è necessario avere lo SPID.