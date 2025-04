Famiglia, Meloni fa piovere soldi: un’entrata da 1000€ garantita per tutte le famiglie | “Daremo solo a questa condizione”

Il governo ha messo a disposizione un incentivo pari a 1000 euro per tutte le famiglie che soddisfano una serie di specifici requisiti.

La Legge di Bilancio 2025 include numerosi incentivi di natura economica volti ad aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà. Uno di questi è il Bonus Nuove Nascite, rivolto dunque a coloro che si apprestano a dare il benvenuto ad un bebè entro l’anno corrente.

A prescindere che si tratti di nascita o adozione, i genitori avranno la possibilità di ricevere una somma pari a 1000 euro, che verrà erogata tramite una carta prepagata. Le spese che si potranno sostenere devono però essere esclusivamente legati a beni e servizi essenziali per il neonato.

Questo significa che il Bonus è utilizzabile per le seguenti categorie di acquisti: alimentazione (latte artificiale, omogeneizzati, biscotti per neonati), prodotti per la cura (es. detergenti e creme per la pelle), abbigliamento e accessori, servizi sanitari e dispositivi per la sicurezza, come i passeggini e i seggiolini per auto.

Requisiti per usufruire del Bonus Nuove Nascite

Per poter usufruire del Bonus, è necessario disporre di una serie di requisiti, suddivisibili in tre categorie: economici, familiari e giuridici. Il primo riguarda l’ISEE, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente, che in questo caso non deve superare i 40 mila euro annui. La seconda tipologia di requisiti è legato alla condizione del nucleo familiare. Qui è necessario fare una distinzione tra genitori biologici e adottivi. I primi devono essere registrati nello stato di famiglia del bambino, con il quale è essenziale che condividano la residenza.

E’ corretto però sottolineare che per richiedere l’incentivo non bisogna risultare sposati, ma basta fare parte del medesimo nucleo familiare. Invece, coloro che si apprestano all’adozione, è fondamentale che questa avvenga tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Inoltre il bambino deve risiedere in Italia al momento della richiesta. Infine, i requisiti giuridici si riferiscono alla necessità di avere la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno valido per poter ricevere il Bonus.

Modalità di richiesta dell’incentivo economico

Anche se le modalità di presentazione della domanda non sono ancora state pubblicate, probabilmente saranno le stesse utilizzate negli scorsi anni per Bonus di simile natura. Se così fosse, basterà recarsi sul portale dell’INPS e seguire la procedura telematica.

Per poter entrare si possono utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Si ricorda che la richiesta potrà essere effettuata solo quando le modalità verranno ufficializzate.