Viabilità, al via i lavori a Fosdinovo: l’intervento sulla strada comunale dalla frazione di Caprognano a Gignago

Finalmente, dal Sindaco del Comune di Fosdinovo arriva la conferma: sono iniziati i lavori di messa in sicurezza sulla strada che conduce a Gignago.

Le recenti frane e gli allagamenti che hanno interessato il territorio di Massa-Carrara hanno ancora una volta evidenziato le criticità presenti sulla strada che conduce dalla frazione di Caporagnano a Gignago, una tematica che da tempo preoccupa la comunità locale.

La principali problematiche riguardano la viabilità e la sicurezza del tratto, ma anche la qualità del manto stradale, finora minato dalla caduta di massi e alberi durante gli eventi meteorologici più estremi.

L’Amministrazione comunale di Fosdinovo, quindi, avrebbe finalmente disposto l’avvio di lavori pubblici urgenti, accendendo un mutuo di 164.500 euro presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Ecco ove si concentreranno probabilmente gli interventi delle squadre specializzate.

L’obiettivo dei lavori di messa in sicurezza

Anche se al momento non vi sono certezze circa il timing e la natura degli interventi, né sulle modalità di deviazione del traffico, uno dei primi interventi potrebbe riguardare la riqualificazione del manto stradale, attualmente punteggiato da buche, crepe e avvallamenti che possono diventare pericolosi per gli utenti della strada, soprattutto durante le fasi di maltempo.

Un’altra delle criticità rilevata sul tratto di strada che collega Caporagnano a Gigago è la presenza di vegetazione non curata ai bordi della carreggiata, eventualità che può ridurre la visibilità e e compromettere la viabilità in caso di smottamenti o frane. Inoltre, il tratto di collegamento risulta particolarmente stretto e impervio, al punto da rendere difficoltosa la circolazione in entrambi in sensi, specialmente nei punti vulnerabili agli allagamenti. Infine, il manto stradale usurato e spesso dissestato dalle radici costituisce un ulteriore fattore di rischio, e costringe gli automobilisti a rallentare la marcia. Si stima quindi che a breve verranno inizializzati ingenti lavori in loco, anche se nelle ultime ore il Sindaco Antonio Moriconi ha diramato una nuova allerta gialla che si estenderà fino alle 23.59 di lunedì 14 aprile. Ecco le zone interessate.



Il comunicato del Sindaco

In attesa che l’allerta gialla esaurisca il suo corso, il primo cittadino di Fosdinovo ha annunciato: “Sono in corso le lavorazioni per la messa in sicurezza della strada comunale che da Caporagnano conduce a Gignago“, confermando così la volontà dell’Amministrazione di risolvere definitivamente le succitate criticità.

Attendiamo quindi maggiori ragguagli circa il calendario dei lavori e le eventuali modifiche alla viabilità nel tratto stradale interessato.