Carrara, nidi d’infanzia comunali: aperte le iscrizioni per il 2025/2026 dal 17 aprile

Il Comune di Carrara mette a disposizione della cittadinanza tutte le informazioni per aderire ai nidi comunali: ecco chi rientra nelle liste prioritarie.

Al giorno d’oggi costruire una famiglia è un progetto non solo ambizioso, ma anche una scelta che richiede una sana dose di coraggio. Complice infatti il carovita e l’incertezza geopolitica che caratterizza i tempi attuali, molti genitori sono spesso costretti a delegare le cure parentali – almeno per una parte della giornata – ai nonni dei pargoli, ma non è un’alternativa sempre attuabile.

Ma se per i neo-genitori lavorare è una necessità imprescindibile, in questi casi a chi possono affidare i figli in tenera età?

Fortunatamente, la maggior parte dei Comuni italiani è dotata di utilissimi asili nido, delle strutture in grado di fornire un ambiente educativo stimolante e tutelato ai più piccoli.

Gli asili nido favoriscono infatti la socializzazione precoce, stimolano le capacità cognitive dei bimbi in età prescolare e gettano le basi per un percorso formativo di successo. Essi permettono inoltre ai genitori, specialmente alle madri, di conciliare lavoro e famiglia, contribuendo alla loro crescita economica e al raggiungimento dell’equità di genere.

Gli asili nido di Carrara

Il Comune di Carrara può vantare un autentico fiore all’occhiello, e si tratta proprio della gestione virtuosa degli asili nido presenti in città. Strutture come “Arcobaleno” o “Il Girotondo”, infatti, offrono un servizio che combina educazione e cura, con personale qualificato e programmi pedagogici stilati con attenzione.

Questi asili sono inoltre diventati un punto di riferimento per molte famiglie grazie alle tariffe calmierate, ben più convenienti rispetto agli istituti privati, e dedicano infine una particolare attenzione ai bimbi con bisogni speciali, promuovendo i valori della comunità e della solidarietà indipendentemente dal loro background familiare. Finalmente, il Comune di Carrara ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per l’anno 2025/2026: ecco tutti i dettagli.

Asili nido di Carrara: iscrizioni al via

A partire dal 17 aprile e fino al 19 maggio 2025 saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Carrara per l’anno educativo 2025/2026. Potranno essere ammessi i bambini che, al 1 settembre 2025, avranno compiuto almeno 3 mesi e che non supereranno i 3 anni entro il 31 dicembre dello stesso anno, purché risultino in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie.

Avranno precedenza i bimbi già iscritti nell’anno precedente, a patto che le rispettive famiglie risultino in regola con i pagamenti e che richiedano l’accesso alla medesima struttura. Lo stesso vale per i pargoli con una disabilità certificata dall’Azienda USL oppure segnalati dai Servizi Sociali del Comune. Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale SIMEAL all’indirizzo carrara.simeal.it, tramite SPID, CNS, CIE o con la tessera sanitaria e, ovviamente, avranno precedenza i residenti a Carrara.