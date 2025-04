Bollette azzerate per sempre: scoperta nuova forma di energia | Addio a gas ed elettricità

L’innovativa creazione di due ragazzi argentini è in grado di riscaldare la casa senza dover ricorrere alle tradizionali forme di energia.

Con i recenti rincari di beni e servizi che hanno colpito i paesi dell’Unione Europa e e gran parte di quelli presenti in altri continenti, sempre più persone sono alla ricerca di soluzioni semplici ed efficaci per risparmiare.

Raggiungere questo obiettivo però non è facile come si pensa. Nonostante ci si sforzi di acquistare e utilizzare solo prodotti di prima necessità, rimangono comunque delle spese da affrontare, una fra tutte le bollette, oramai arrivate alle stelle.

Una ragione in più dunque per trovare metodi alternativi che possano evitare di farci sborsare centinaia se non migliaia di euro all’anno. Ed è qui che entra in gioco un innovativo progetto ideato da due argentini.

Niente più gas o elettricità: è arrivato il nuovo dispositivo anti-freddo

Matías Di Tomaso e suo padre, Gabriel, hanno dato vita a un’idea molto semplice ma potente, capace di far risparmiare denaro legato al consumo di gas ed elettricità. Nel 2017 i due si sono resi conto che gli alti costi energetici cominciavano a mettere in grossa difficoltà molte famiglie argentine.

Quindi sono riusciti a creare un progetto che non utilizza le classiche forme di energia. Ma in cosa consiste esattamente? Si tratta di una stufa, che funziona con il 96% di alcol etilico, un combustibile rinnovabile e conveniente rispetto ad altre sostanze. Non servono installazioni o allacciamenti, per di più non emette emissioni tossiche, rendendola una soluzione ideale di sostenibilità.

Come funziona la stufa ad alcol

Il dispositivo utilizza dei bruciatori progettati per evitare fuoriuscite e permettere il controllo dell’intensità del calore. Inoltre, è completamente portatile e alcuni modelli sono dotati di ruote. Questo consente di spostarlo con facilità da una stanza all’altra della casa. Al momento sono disponibili due versioni, uno da 3000 kcal/h, ideale per ambienti fino a 30 m², e un altro da 4000 kcal/h, progettato per riscaldare ambienti fino a 40 m².

Non è tutto perché la stufa può fungere anche da repellente per zanzare durante i mesi estivi. Basta aggiungere olio di citronella! Secondo gli inventori, tale dispositivo ha una durata di vita di oltre dieci anni e non richiede manutenzione, un punto in più a suo favore rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento.