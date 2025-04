Internet ultraveloce: sposta l’apparecchio di 30 cm e la connessione andrà come un treno | Tutti gli operatori telefonici lo sanno

Per migliorare la connessione di casa ci consiglia di seguire una semplicissima regola che può fare una grande differenza.

Tutti noi abbiamo avuto a che fare con dei problemi legati alla connessione Internet, della quale oramai non è più possibile fare a meno. Con questa infatti si svolgono decine e decine di attività differenti, dall’invio di email, alla ricerca di informazioni, fino ad arrivare all’utilizzo dei social più celebri.

Insomma, ormai senza connessione non riusciamo più a rimanere. Ma come sappiamo quest’ultima non è perfetta poiché può subire dei rallentamenti, spesso dovuti alla linea. Ma in alcuni casi la colpa è del nostro modem, o meglio, della posizione in cui è situato.

Ci sono infatti alcuni oggetti e/o apparecchi che possono interferire con il segnale wi-fi, provocando un rallentamento o addirittura una interruzione della connessione. Ecco perché si consiglia di seguire la regola dei 30 cm, che permette di collocare il modem in un punto ideale della casa.

Come migliorare il segnale wi-fi di casa con la regola dei 30 cm

Secondo un recente rapporto pubblicato dalla rivista britannica Sun, nove problemi wi-fi su dieci sono legati a un cattivo posizionamento del modem. Una situazione dunque più comune di ciò che si pensa. Però, se si desidera ottenere una connessione migliore, non serve ricorrere ad un nuovo modem.

Spesso e volentieri basta spostarlo per risolvere il problema. Ed è qui che entra in gioco la regola dei 30 cm, che consiste nel posizionare il router ad almeno 30 centimetri di distanza da pareti, soffitti, pavimenti, mobili e dispositivi elettronici. Gli esperti infatti affermano che questi oggetti possono interferire con il segnale, deviarlo o indebolirlo, causando lentezza, cadute di connessione o instabilità.

Attenzione alle interferenze

Ci sono degli apparecchi che interferiscono maggiormente con il segnale wi-fi rispetto ad altri. Tra questi troviamo il microonde, lampade intelligenti, elettrodomestici in metallo, oggetti in vetro, librerie .

Anche i dispositivi inutilizzati che rimangono connessi alla rete causano una riduzione della velocità di connessione in quanto continuano a consumare una parte della banda disponibile. Inoltre, lasciare il router all’interno di un mobile o in un angolo è un errore comune. La posizione ideale è in un punto alto, centrale e senza ostacoli fisici, in modo da facilitare la propagazione uniforme del segnale.