Comune di Carrara: continua l’attività di controllo straordinario del territorio contro furti e spaccio

Dopo l’attivazione del piano di controllo straordinario disposto dal Questore Allegra Santi, si intensificano le identificazioni e i pattugliamenti a Carrara.

Nelle ultime ore il Questore di Massa-Carrara Santi Allegra ha disposto un’operazione straordinaria di controllo, denominata “Alto Impatto”, nel territorio del Comune di Carrara e limitrofi.

Tale provvedimento è stato adottato in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Guido Aprea, e mira a ripulire strade, piazze e i sobborghi più critici dell’hinterland carrarese.

L’iniziativa risponde infatti all’esigenza di contrastare la microcriminalità diffusa, come i furti nei negozi e ai danni dei privati cittadini, ma anche e lo spaccio di stupefacenti e l’immigrazione irregolare.

Tali criticità generano da mesi un allarme sociale generalizzato, specialmente nelle aree di Avenza e Marina di Carrara, e il piano “Alto Impatto” mira proprio a rafforzare la percezione di sicurezza dei residenti e a garantirne la tranquillità, con attività di prevenzione e pronto intervento nei confronti degli episodi di degrado e di illegalità.

A Carrara prosegue l’operazione “Alto Impatto”

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha richiesto anche l’impiego di un dispositivo interforze composto da volanti del Commissariato di Carrara, operatori del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

La corposa task force si dedica al pattugliamento e al controllo delle attività sospette negli spot soggetti a segnalazioni da parte dei cittadini, specialmente ad Avenza (in Piazza Menconi, Piazza Ingolstadt, Fossone, Bonascola e le prossimità della stazione ferroviaria) e Marina di Carrara, ove si registrano spesso episodi di criminalità predatoria e di disturbo alla quiete pubblica.

Continuano i controlli e le identificazioni

Durante l’operazione “Alto Impatto”, gli uomini dell’Arma hanno identificato circa 63 persone, di cui 12 con precedenti penali e 15 extracomunitari, e controllato 45 veicoli, con l’assegnazione di due sanzioni per violazioni del Codice della strada. L’azione dei militari si inserisce però in una strategia più ampia di potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine, che continueranno ad affiancare alle consuete attività alcuni servizi extra, in moda da ripristinare la legalità nelle zone più degradate.

La Questura ha infatti annunciato in una nota: “La Polizia di Stato, mediante la predisposizione costante di servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, mira ad assicurare un’attività preventiva e repressiva intensa e capillare, al fine di garantire la tranquillità pubblica e aumentare la percezione di sicurezza della cittadinanza“.