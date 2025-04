Aggressione su un bus a Massa: voleva sfuggire ai controlli del biglietto

Il controllore è finito in Pronto Soccorso dopo la violenta reazione di un passeggero a bordo: messaggi di solidarietà dai vertici di Autolinee Toscane.

Un nuovo episodio di violenza ha colpito la tranquilla comunità di Massa. I fatti risalgono allo scorso 8 aprile quando, intorno alle 11:40 del mattino, un controllore di Autolinee Toscane è stato aggredito da un passeggero a bordo di un autobus della linea 60.

L’alterco si è verificato all’altezza della fermata di Viale Europa: secondo quanto si apprende, due verificatori, in qualità di pubblici ufficiali, stavano verificando i ticket dei passeggeri, quando un individuo ha cercato di sottrarsi al controllo cercando di scendere dal mezzo.

Durante i successivi tentativi di identificazione, l’uomo avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente uno dei controllori, provocandogli delle lesioni che hanno in seguito richiesto il trasferimento del lavoratore presso il Pronto Soccorso.

Fortunatamente, l’aggressore è stato fermato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, allertate e attivate tempestivamente tramite il sistema di sicurezza del bus.

La reazione di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane, che gestisce l’intero trasporto locale su gomma in tutta la Toscana, ha denunciato l’accaduto, valutando anche l’ipotesi di denunciare l’aggressore per interruzione di pubblico servizio. Durante le fasi della colluttazione, infatti, l’autobus è rimasto fermo presso la fermata di Viale Europa, interrompendo il regolare trasporto e provocando ritardi e disservizi ai passeggeri a bordo.

Inoltre, il presidente Gianni Bechelli e l’amministratore delegato dell’azienda, Jean-Luc Laugaa, hanno entrambi espresso solidarietà al controllore ferito, sottolineando la professionalità dei due verificatori in una situazione potenzialmente rischiosa per sé, per il conducente e per i passeggeri. I due manager hanno altresì ringraziato le Forze dell’Ordine per il pronto intervento, ribadendo anche l’importanza dei sistemi di sicurezza a bordo, come la videosorveglianza. Le immagini registrate, infatti, sono ora a disposizione delle Autorità e potranno apportare un contributo essenziale nella valutazione del caso.

Il tema della sicurezza nel trasporto pubblico

Alla luce dei numerosi episodi analoghi in tutta Italia, la recente aggressione a Massa ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale che opera nel trasporto pubblico. Conducenti e controllori, infatti, operano spesso in condizioni difficili, e incidenti simili sono tutt’altro che isolati.

Bechelli e Laugaa hanno quindi espresso solidarietà al verificatore coinvolto nella colluttazione, concludendo con una nota di gratitudine per l’Arma: “Ringraziamo attraverso il Prefetto e il Questore di Massa-Carrara anche le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, perché in questa circostanza hanno immediatamente risposto alla richiesta di intervento“.