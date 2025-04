“Vi daremo 400€ in più in busta paga”: il ministro del lavoro firma il patto di sangue | Ecco il nuovo bonus 2025

E’ pronto un nuovo bonus di natura economica rivolto a tutti coloro che guadagnano annualmente meno di 50 mila euro.

Buone notizie per milioni di italiani. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 avvenuta lo scorso dicembre, a breve potrebbe essere introdotto l’ennesimo bonus economico volto ad incrementare la busta paga dei lavoratori.

La proposta del governo Meloni prevede un altro taglio dell’Irpef, ovvero una riduzione dell’imposta, che si trasformerebbe in un importo fino a 440 euro in più all’anno, in aggiunta ai 260 euro già programmati per il 2025. Questo significa che nel giro di due anni ad ogni persona con un impiego spetterebbe 700 euro in più.

Tale somma si aggiunge allo sgravio contributivo precedentemente garantito per le buste paga di importo inferiore a fino a 2693 euro lordi, sulle quali si aspetta un aumento fino a un massimo 100 euro al mese. E’ necessario però sottolineare che questa misura non è stata ancora confermata, ma dovrebbe esserlo entro la fine dell’anno corrente.

In arrivo il Bonus “busta paga”: chi lo può ricevere

Il valore del bonus viene calcolato in base al proprio Irpef, che secondo l’ultima legge di Bilancio approvata, si divide in tre fasce con le corrispettive aliquote: 23% fino a 28 mila euro, 35% tra i 28 mila e i 50 mila euro e 43% sopra i 50 mila euro. Quindi coloro che appartengono alla terza categoria riceveranno il massimo contributo di 440 euro.

A differenza dello scorso anno, il primo scaglione, che comprendeva i redditi tra i 15 mila e i 28 mila euro (era prevista un’aliquota del 25%), è stato accorpato con quello successivo, risultando un taglio del 2% dell’aliquota prevista, con un risparmio massimo di 260 euro annui (20 euro al mese).

Previsto un bonus anche per i lavoratori con uno stipendio superiore a 60 mila euro

Secondo le ultime indiscrezioni, il governo starebbe pensando di ampliare il gruppo di lavoratori che possono ricevere il bonus, comprendendo anche coloro che guadagnano fino a 60 mila euro. In questo caso si otterrebbe un grande vantaggio in termini di Irpef, che corrisponderebbe ad un importo di 18700 euro.

Questa somma sarebbe così suddivisa: 3450 euro per i primi 15 mila euro di reddito, 3250 euro per i successivi 13 mila euro, 7700 euro per gli altri 22.000 euro (fino a 50.000 euro) e 4.300 per i restanti 10 mila euro (fino a 60.000 euro).