Casa, parte l’accredito diretto di 1.000€ per il nuovo bonus: i soldi dell’imbianchino te li gira lo Stato

Se ti stai chiedendo come ricevere 1000 euro di bonus sul tuo conto, devi fare solo questo: ecco tutti i dettagli

I nostri lettori, soprattutto nella situazione economica in cui ci troviamo attualmente, sono sempre più interessati a scoprire se il Governo Meloni è al lavoro su alcune problematiche ma anche se fornisce dei Bonus in relazione ad alcune componenti della nostra casa che possono fare la differenza. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire la questione nel nostro articolo parlandovi di un Bonus che potrebbe fare la differenza al vostro portafoglio ma anche alla vostra casa.

Se siamo di fronte ad un problema comune ossia il rincaro della vita quotidiana che non riguarda solo i beni primari ma anche quelli secondari, i lettori si chiedono se, dopo l’acquisto della prima casa o dopo alcune migliorie fatte in una casa in affitto, possono usufruire di alcuni BONUS che possono migliorare di gran lunga non solo la qualità della vita ma anche quella del proprio portafoglio.

Come vi abbiamo già detto più volte, il Governo Meloni è sempre a lavorare per garantire i cittadini dei miglioramenti, anche se vi sembreranno impossibili al momento, ma vi sono alcuni Bonus del 2025 che potrebbero davvero farvi risparmiare moltissimi soldi.

Andiamo nel prossimo paragrafo ad approfondire uno in particolare che potrebbe riguardare proprio la tua casa: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Bonus 2025, ecco come migliorare la tua casa e il tuo portafoglio

Se sei in vena di ristrutturazione della tua prima casa dei sogni o hai a cuore il fatto di tenerla sempre bella, pulita ma soprattutto ordinata, è bene parlarvi del BONUS di cui puoi usufrure ma non lo conosci: si tratta del Bonus tinteggiatura. Questo Bonus meglio conosciuto come bonus pittura, è stato introdotto dalla Manovra di Bilancio e il limite è stato ridotto da 96.000€ a 48.000€, e la percentuale del beneficio è scesa al trentasei percento.

Il requisito fondamentale per usufruirne è proprio il fatto che esso sia destinati a lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria, ristrutturazione o restauro su edifici individuali ma a condizione che interessano le parti comuni. Se l’intervento riguarda la pittura di un appartamento allora la detrazione si applicherebbe solo ai cambiamenti di colori e ai materiali usati per la pittura esterna.

Come fare la domanda

Il Governo Meloni per questo Bonus ha previsto una nuova modalità ossia un rimborso fiscale sull’Irpef che può essere richiesto tramite il modello dei Redditi delle Persone Fisiche o il 730 precompilato.

Inoltre il metodo di pagamento deve essere tracciabile quindi attraverso carta di credito, debito, prepagate o bonifico.