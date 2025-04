Panico: passeggeri salvano aereo che cade a pezzi durante il volo | Tenuto in piedi con lo scotch, “ero terrorizzato”

I passeggeri di un aereo sono stati costretti a passare all’azione dopo che il soffitto ha iniziato a cedere: ecco cosa è accaduto.

L’ultima cosa che si desidera quando si è in procinto di prendere un aereo è andare incontro a degli imprevisti, soprattutto quando ci si trova a decine di migliaia di metri da terra. Nel corso degli anni però ce ne sono stati innumerevoli, e non tutti hanno avuto un bel finale.

In questi casi però è necessario mantenere la calma, altrimenti si rischia di peggiorare le cose non solo per sé ma anche per il resto delle persone che si trovano nello stesso volo. Uno degli incidenti più bizzarri è avvenuto pochi giorni fa negli Stati Uniti d’America, durante un volo partito da Atlanta e diretto a Chicago.

Tutto sembrava filare per il verso giusto, ma dopo pochi minuti dal decollo la situazione è precipitata, come mostrato da una clip che uno dei viaggiatori presenti, Lucas Michael Payne, ha pubblicato su TikTok, ormai la piattaforma di condivisione più famosa e utilizzata al mondo. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e soprattutto come il personale è corso ai ripari.

Il soffitto non ha retto

Durante il volo della compagnia americana Delta, uno dei pannelli che compongono il soffitto ha cominciato a staccarsi finendo addosso ai passeggeri che si trovavano seduti comodamente nei loro posti assegnati. Questi ultimi sono stati costretti a tenerlo manualmente fino a quando il personale non è intervenuto.

Nel filmato condiviso da Payne, si vede un gruppo di uomini che allungano le braccia verso l’alto per sostenere la parte superiore dell’aereo. Alla fine gli assistenti di volo, non avendo molti oggetti utili a loro disposizione per rimediare al danno, sono dovuti ricorrere al classico scotch, risultando in un rattoppo non particolarmente estetico ma efficace, almeno lo è stato per il resto della durata del volo.

Un incidente dietro l’altro

Finora ci sono stati diversi incidenti aerei, come quello avvenuto recentemente sul volo Frontier Airlines proveniente dalla Florida, dove i passeggeri hanno temuto il peggio quando una delle ruote dell’aereo si è staccata dopo un atterraggio brusco. Per non parlare dell’aereo che si è schiantato e capovolto sulla pista dell’aeroporto internazionale di Toronto Pearson lo scorso febbraio. Fortunatamente anche in questo caso non ci sono state vittime.

I commenti al video dell’uomo non si sono fatti attendere. Uno di questi proviene da uno dei passeggeri che si trovavano sull’aereo, il quale afferma di aver ricevuto solo un credito di cento dollari. Un altro utente invece la prende scherzosamente affermando che questo è uno dei motivi che lo spinge a scegliere l’auto per spostarsi.