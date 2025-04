Governo, arrva il nuovo bonus “post mortem”: scatta il rimborso per tutte le famiglie in lutto | Tuo diritto richiederlo all’Agenzia delle entrate

Arriva un nuovo Bonus riguardante il Post Mortem che fa la differenza per diverse famiglie: ecco di cosa si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di conoscere i nuovi Bonus e gli aggiornamenti previsti dall’Agenzia delle entrate e dal Governo da mettere in atto soprattutto in situazioni difficili, dove l’unica cosa da fare è cercare di ottenere qualcosa dal proprio conto, quindi un sostegno economico se si è in difficoltà. Per pterlo fare , infatti, bisogna essere al corrente dei Bonus e delle agevolazioni su cui costantemente lavora lo Stato: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il Governo Meloni è costantemente al lavoro per garantire ai cittadini italiani un sostentamento economico ma soprattutto una situazione economica ben definita e soprattutto chiara, anche se questa non è il massimo visto il periodo, la guerra tra Russia e Ucraina, il rincaro dei prezzi e l’introduzione da parte di Donald Trump dei dazi che sta creando scompiglio in tutto il mondo.

Avere dalla propria parte un Bonus che ci permette di vivere la vita in maniera rilassata, tranquilla e con un aiuto economico che possa fare la differenza nelle famiglie italiane potrebbe essere di grande aiuto e non è assolutamente una cosa scontata.

Andiamo a vedere e ad analizzare un nuovo Bonus di cui essere a conoscenza potrebbe fare la differenza nel vostro portafoglio: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Bonus e Agenzia delle entrate: ecco la novità del momento

Come si legge dal portale dell’Agenzia delle entrate, si è parlato tanto di un nuovo Bonus riferito ad un contribuente deceduto e, quindi si fa riferimento ad un eventuale rimborso che si potrebbe chiedere attraverso il 730 e la dichiarazione dei redditi oppure presentando direttamente un istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Ovviamente per richiedere l’eventuale rimborso bisogna rispettare alcuni requisiti essenziali: se l’eredità è devoluta per legge ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorre presentare un istanza perché va in automatico. Negli altri casi di successione testamentaria, invece, gli eredi possono inviare all’ufficio territoriale competente per la lavorazione del rimborso i modelli.

Quali sono questi modelli

I modelli per richiedere il rimborso sono proprio questi di cui vi faremo l’elenco tra poco:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà – pdf

Istanza di voltura di rimborsi

Delega per l’incasso