Test grafologia: scrivi una H e scoprirai la tua personalità | L’intelligenza delle persone basata sullo studio di una lettera

Secondo un noto grafologo italiano, la propria intelligenza può essere misurata dal modo in cui si scrive la lettera H.

La scrittura non rappresenta solo un potente mezzo di espressione ma anche un modo che permette alle persone di veicolare la loro intelligenza. Infatti, dietro ad una o più lettere dell’alfabeto si celano molte più cose di quelle che si pensa.

Quest’ultima infatti è capace di rivelare alcuni tratti della personalità dello scrittore, così come i suoi stati d’animo, senza proferire parola. Ma non è tutto perché può determinare anche la capacità intellettuale di una persona. Come? Semplice, analizzando una singola lettera: la H.

Come ha dichiarato Girolamo Moretti, noto grafologo e fondatore della Scuola Italiana di Grafologia, basta studiare il modo in cui un individuo scrive l’ottava lettera dell’alfabeto per determinare la sua intelligenza. Ogni minuzioso dettaglio può fare la differenza sul risultato finale.

Il modo in cui si scrive la lettera H determina la propria intelligenza

Lo studio della scrittura non è nulla di nuovo. E’ conosciuto come grafologia, ovvero una branca della psicologia specializzata per l’appunto nello studio della personalità attraverso l’analisi della scrittura. Tramite la grafia dunque è possibile individuare le attitudini e il carattere di un soggetto, e perfino la sua intelligenza, come affermato da Moretti.

Per esempio, secondo quanto delineato nel suo saggio “Trattato di grafologia”, una H “sfocata”, caratterizzata quindi da tratti di dimensioni non uniformi o irregolari, significa che il pensiero dello scrivente è disordinato e può indicare un’intelligenza meno sviluppata.

Attenzione alla H!

Se invece si ha a che fare con una H minuscola che presenta forme angolari, la mente del soggetto è “critica e razionale con una certa fermezza intellettuale“. Moretti fa inoltre una distinzione tra le persone con QI superiore alla media, dividendole in due gruppi. Nel primo appartengono coloro che disegnano una H ben formata e proporzionata, segno di un’intelligenza strutturata, logica e analitica.

Nel secondo gruppo invece ci sono quelli che disegnano la linea diagonale della H minuscola alta e dritta, , Questo tratto può riflettere “una buona capacità di sintesi e un desiderio di capire in profondità”. Detto ciò, è necessario sottolineare che la grafologia non può essere utilizzata per effettuare un’analisi completa della personalità, ma deve essere combinata con altre scienze, come la psicologia clinica.