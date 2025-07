DISASTRO WHATSAPP – Bloccati migliaia di account, basta avere questo screenshot nel telefono | Te lo chiudono da remoto

Con un semplice screenshot si può andare incontro a gravi conseguenze penali: ecco i casi in cui è illegale condividerlo.

Con i suoi 2 miliardi di iscritti, WhatsApp è oggigiorno considerato la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Qui gli utenti hanno la possibilità di condividere immagini, audio, gif, meme, e si, anche screenshot.

Infatti con una semplice procedura, si ha modo di catturare contenuti di vario tipo, conversazioni incluse, che poi possono essere inviati ad uno o più contatti presenti nella nostra rubrica. Ma vi siete mai chiesti se questa azione sia legale?

In realtà, dipende tutto dalle circostanze. In alcuni casi si possono rischiare delle sanzioni civili o penali. Scopriamo dunque insieme in quali occasioni uno screenshot può essere inviato senza rischiare nulla, e quando invece il suddetto presenta delle serie conseguenze.

La legalità nell’invio di uno screenshot

L’utilizzo degli screenshot rappresenta ormai un’azione abitudinaria per milioni di persone che adoperano regolarmente WhatsApp. Rappresenta anche un modo per condividere informazioni, pettegolezzi o semplicemente per farsi quattro risate.

Il problema è che non tutti gli scatti catturati e inviati sono considerati legali. Sebbene tale azione di per sé non sia vietata, è necessario sottolineare che la presenza di una serie di fattori la fanno diventare perseguibile dalla Legge.

Quando uno screenshot diventa illegale

Affinché sia lecito, uno screenshot non deve avere contenuti riservati o personali. Si possono perfino catturare quelli di una conversazione al quale si sta partecipando. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai motivi per cui si sta condividendo uno scatto. Se viene fatto per procurare danni ad un’altra persona o per ottenere vantaggi personali, allora ci si può trovare di fronte ad un atto illecito.

Questo significa che non è permesso ricattare un altro utente con uno screenshot, né tantomeno condividere dati personali che possano identificare l’individuo in questione. Lo stesso vale per le conversazioni private senza prima aver ottenuto il consenso. In tutti questi casi si rischiano pesanti sanzioni economiche. Ecco perché prima di condividere un screenshot, è importante comprendere le possibili implicazioni alle quali si va incontro.