Vaticano, aperte nuove posizioni tutte strapagate | Assunzioni immediate a tempo indeterminato

La Santa Sede è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico: garantito il contratto a tempo indeterminato.

Negli ultimi giorni il Vaticano è salito sfortunatamente agli onori della cronaca per la morte di Papa Francesco, eletto nel 2013. Per questa ragione, decine di migliaia di persone si sono radunati in Piazza San Pietro per rendergli omaggio.

Nel frattempo però, la faccende ecclesiastiche devono proseguire, come dimostrato dalla recente offerta di lavoro pubblicata. Infatti, oltre ai membri del clero, ci sono tanti altri dipendenti, esterni alla Chiesa, che eseguono mansioni importanti.

A questo proposito la Santa Sede è alla ricerca di addetti all’accoglienza e all’organizzazione dei pellegrinaggi in Vaticano. Un ruolo dunque molto importante, che richiede dei requisiti ben precisi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La nuova occasione professionale messa a disposizione dal Vaticano

La nuova offerta di lavoro messa a disposizione dal Vaticano è molto allettante. Coloro infatti che verranno scelti avranno il compito di occuparsi dei pellegrinaggi degli innumerevoli fedeli, italiani e internazionali, che regolarmente visitano lo Stato Pontificio.

Basti pensare che in media sono circa 6 milioni i turisti ce si recano a visitare i Musei Vaticani. Un numero dunque significativo e per il quale sono necessarie delle persone addette a mantenere ordine e organizzazione. Le risorse inoltre otterranno un contratto full time a tempo indeterminato.

Selezione e domanda

Per poter presentare la candidatura per l’offerta di lavoro come addetto all’accoglienza e all’organizzazione dei pellegrinaggi in Vaticano, è necessario disporre di una serie di requisiti. Innanzitutto è richiesta la conoscenza del pacchetto Office e di più lingue (asiatiche ed europee) incluso l’italiano. Inoltre bisogna aver conseguito una Laurea e avere tra i 3 e i 5 anni di esperienza. Verrà data priorità ai profili che vantano una certa familiarità con l’ambiente ecclesiale.

Per quanto riguarda l’invio della candidatura, ci si deve recare sul seguente portale: https://job.spe.va/RecruitSelection e si procede alla registrazione. Quindi si prosegue cliccando su “Ricerche in corso” e cercando l’offerta alla quale si è interessati. In questo caso è la 400.2025.03 – Addetto accoglienza e organizzazione pellegrinaggio. Infine basta selezionarla, previo il caricamento del CV. E’ importante non dimenticarsi di inserire l’Autorizzazione al Trattamento dei dati personali nel CV.