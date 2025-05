Bollette azzerate, trovata fonte di energia inesauribile nel moto perpetuo | Scienziati beffati, esiste da miliardi di anni

La sensazionale scoperta fatta recentemente da un gruppo di scienziati ha lasciato senza parole: ecco il nuovo metodo per generare energia.

Un recente esperimento ha comprovato una teoria pubblicata nel 2016 da due fisici statunitensi, Christopher F. Chyba e Kevin P.Hand, i quali sostenevano che si potesse generare elettricità sfruttando la rotazione della Terra.

Questa idea a molti è risultata fin da subito assurda, e infatti nessuno finora si era sentito di appoggiarla. Secondo i due infatti, che lavorano rispettivamente per l’Università di Princeton e per la NASA, l’energia verrebbe prodotta adoperando un dispositivo capace di interagire con il campo magnetico terrestre.

Per circa dieci anni loro non si sono arresi e hanno continuato a lavorare per dimostrare che la teoria non è affatto insensata. Poco tempo fa a dargli man forza si unito anche un terzo scienziato, Thomas H. Chyba, che attualmente svolge attività di ricerca presso la Spectral Sensor Solutions.

Si tratta di un’azienda situata nello stato del New Mexico che si occupa in sensori per il rilevamento di minacce chimiche, nucleari, biologiche e radiologiche. Ebbene, i tre sono appena riusciti a realizzare il dispositivo discusso nella teoria resa pubblica nel 2016. I risultati sono a dir poco sorprendenti.

Esperimento riuscito

Pochi giorni fa i tre scienziati hanno pubblicato un articolo in cui rivelano di aver costruito il dispositivo che avevano teorizzato nel 2016: un cilindro di ferrite di manganese e zinco che funge da scudo magnetico.

Lo hanno orientato in direzione nord-sud con un angolo di 57 gradi, in modo da essere perpendicolare sia alla rotazione terrestre che al suo campo magnetico. Gli elettrodi sono stati posizionati a ogni estremità del cilindro per misurare la tensione generata. Questo sistema ha permesso di generare 18 microvolt di elettricità senza ricorrere ad altre fonti di energia.

Le possibilità future

Secondo i tre scienziati la carica può essere generata solo dall’interazione tra il dispositivo e la rotazione del pianeta. All’epoca, i critici dell’idea sostenevano che una tale tensione sarebbe stata annullata dal riposizionamento degli elettroni, ma l’esperimento dimostra che questa tensione può essere catturata e misurata.

È chiaro che 18 microvolt sono una quantità minima, ma il valore di questo esperimento non sta nell’entità della tensione, ma nella conferma che la teoria iniziale era fattibile. Ora l’obiettivo dei ricercatori è trovare la tecnologia per ottenere molta più elettricità, sufficiente per essere in qualche modo utilizzata.