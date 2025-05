Quiz patente, la “progressiva” fa strage all’esame | Tutti in tilt per questi due numerini, il 90% sbaglia crocetta

Attenzione a questi segnali stradali durante il quiz della patente: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

Molto spesso i neo diciottenni hanno il sogno di prendere la patente, uno dei regali più belli e apprezzati dalle nuove generazioni ma anche dalle vecchie. Avere l’auto rappresenta sempre una fonte di tranquillità sia emotiva e sia indipendente perché ti rende meno schiavo degli altri; proprio per questo, però, devi essere super preparato a cercare di passare l’esame della patente al primo colpo: andiamo a vedere su cosa gli studenti trovano più difficoltà.

Il quiz della patente comporta molta preparazione visto che gli errori consentiti dalla motorizzazione sono massimo 4. Questo significa che se superi questi 4 errori sei costretto a rifare la trafila ma soprattutto devi prepararti al meglio, al fine di pagare nuovamente un corso presso la scuola guida.

In ogni caso, si può scegliere due modalità di preparazione al fine del superamento dell’esame: la prima in autonomia con l’acquisto di un libro e di eventuali quiz su internet su alcuni portali che lo permettono e la seconda è proprio andare fisicamente a scuola guida, seguendo un corso di circa 2 o 3 mesi e avendo anche la possibilità di provare eventuali quiz.

Nel prossimo paragrafo vi parleremo di quello che gli studenti stanno riscontrando moltissime difficoltà: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità.

Problemi al quiz di guida: ecco su cosa devi concentrarti meglio

Molto spesso gli studenti che sono in procinto di prendere la patente si sono ritrovati a studiare meglio alcuni concetti e meno altri che, puntualmente sono usciti tra le domande dell’esame e non hanno favorito la promozione a molti di loro. Tra questi sicuramente rientra un argomento in particolare: si tratta proprio della segnaletica progressiva chilometrica, che non è altro che segnali stradali utilizzati in Italia che scandiscono i chilometri dall’inizio di una strada.

Fino al 1959, questa funzione della segnaletica progressiva era svolta dalle pietre miliari; successivamente, però, le cose sono cambiate e oggi questi segnali hanno il colore blu e bianco e rappresentano un integrazione del segnale stesso cioè ” cioè un segnale con le successive località raggiungibili tramite la strada oggetto del segnale”.

Segnaletica di progressiva chilometrica: ulteriori dettagli

Inoltre, vi sono anche dei segnali bianchi e neri che vengono posti ogni 100 metri e riportano un’indicazione su due righe, e sta ad indicare in numeri romani della distanza dall’ultimo segnale oppure quella rimanente al prossimo segnale.

Questi segnali sono posizionati su tutti i tipi di strade extraurbane. Proprio su questi devi prepararti meglio e magari con il nostro aiuto le domande saranno una vera passseggiata.