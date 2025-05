Scoperta la montagna più alta del mondo, il record se lo aggiudica lei | Nessuno scalatore ci ha messo mai piede

Esiste una montagna così maestosa e unica nel suo genere, che nessuno ha avuto modo di raggiungerla: ecco l’assurdo motivo.

L’Italia non è estranea alle catene montuose, le stesse che non fanno altro che aggiungere fascino al Paese. Per non parlare dei turisti che regolarmente si fiondano ai loro piedi per ammirarle, fare escursioni o intraprendere tante altre attività tipiche di questi paesaggi.

Ovviamente lo stivale non è il solo a vantare centinaia o perfino migliaia di montagne. Basti pensare a quella più alta, l’Everest, che con i suoi 8848 metri divide il Nepal dalla Cina. Ma c’è un’altra vetta che detiene un record degno di nota.

Si tratta della montagna più grande al mondo, ma attenzione, non è come tutte le altre perché questa si trova sotto l’oceano. Proprio così, tant’è che si parla di montagna sottomarina. Ma scopriamo dove è collocata e soprattutto come si è formata.

Alla scoperta della montagna più grande e maestosa di sempre

Le montagne sono delle elevazioni naturali del terreno che si sono formate attraverso una serie di processi geologici. Anche se le alture più conosciute si trovano sopra il livello del mare, in realtà ne esistono altre che si estendono sotto le acque oceaniche.

Queste ultime si sono create a seguito dell’attività tettonica sul fondo del mare, e si formano quando le placche si allontanano, permettendo al magma di salire e solidificarsi. Ed è proprio una di queste vette ad avere il Primato di montagna più grande del mondo.

La montagna più grande del mondo si trova sotto l’oceano

La dorsale medio-atlantica rappresenta la catena montuosa più imponente. La sua esistenza fu confermata solamente nel 1853, nonostante alcuni precedenti riferimenti avvenuti nel XIX secolo. Attraversa l’Oceano Atlantico, dividendo le placche tettoniche: da un lato si trovano quelle del Nord e del Sud America, mentre dall’altro ci sono quelle europee e africane.

Queste montagne sottomarine rappresentano una parte importante della geografia globale in quanto influenzano le correnti oceaniche e gli ecosistemi marini. Come quelle sulla terraferma, anche le montagne sottomarine sono il risultato di movimenti tettonici su larga scala. Sebbene non siano sulla terraferma, è possibile osservarne gli effetti in luoghi come l’Islanda, dove la dorsale è visibile in superficie.