Tasse, arriva la strategia dei 183 giorni: se li superi non paghi più nulla | Già siglato il decreto

Se vuoi pagare meno tasse, questa è la strategia dei 183 giorni

Pagare meno tasse: ecco la strategia perfetta che vi cambia la vita

Negli anni, i nostri utenti ci hanno sempre chiesto se fosse possibile pagare meno tasse e la risposta non è stata mai perfettamente chiarita. Proprio perché ci teniamo, abbiamo deciso di farlo spiegandovi che l’Agenzia delle entrate è sempre attenta ad effettuare i controlli necessari, anche se bisogna dire che se si ha un fatturato molto alto, molte persone tendono a spostare la propria residenza all’estero in un Paese dove è possibile beneficiare di un regime fiscale “agevolato”.

L’idea di fare ciò non nasce da un’intenzione di evasione, bensì dal fatto che non è considerato equo il rapporto tra contribuenti e Stato, e dalla convinzione che un sistema fiscale meno oppressivo. Come sappiamo, si considerano cittadini italiani coloro che instaurano legami affettivi per circa 183 giorni; non si intendono solo rapporti e unioni civili ma anche le convivenze di fatto.

Come spostare la propria residenza all’estero

Ovviamente per farlo bisogna rispettare dei requisiti e seguire questi che appena citiamo:

certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero

documentazione relativa all’abitazione di residenza permanente all’estero

documentazione legata all’attività di lavoro svolta all’estero

pagamenti di imposte fatti all’estero