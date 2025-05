Ho cambiato Windows con quest’altro sistema operativo | Ora il PC funziona come un missile

Per mantenere al sicuro il PC e al tempo stesso aggiornato, si consiglia di installare un innovativo sistema operativo.

La fine del supporto di Windows 10 si sta avvicinando, ragion per cui molti utenti sono alla ricerca di un’alternativa a Windows 11 a causa dell’incompatibilità che il proprio pc presenta con questa nuova versione dovuta principalmente a limitazione hardware.

Si tratta di un’azione necessaria se si ha intenzione di mantenere in vita il dispositivo ed evitare di acquistarne un altro. Se vi trovate in questa situazione dunque, è possibile che abbiate preso in considerazione svariate opzioni che siano in grado di rimpiazzare il vecchio sistema operativo.

A questo proposito ve ne suggeriamo uno, che potrebbe fare proprio al caso vostro. E’ stato sviluppato da Google, è open-source e basato sul cloud. Stiamo parlando di ChromeOS Flex. Ma scopriamo nel dettaglio le sue caratteristiche.

Arriva l’alternativa a Windows 11: ChromeOS Flex

Oltre a Linux e ad altri sistemi operativi più conosciuti, ce n’è un altro capace di sostituire Windows. Si tratta di ChromeOSFlex. La maggior parte di voi non l’avrà mai sentito nominare, ma vi assicuriamo che rappresenta una soluzione estremamente valida e oltretutto è gratuita.

Il suddetto non è altro che una versione di Chrome OS, il sistema operativo utilizzato dai Chromebook. Grazie alla sua compatibilità con un’ampia gamma di computer, riesce ad offrire un’esperienza utente fluida e moderna, utilizzando principalmente applicazioni basate sul web e servizi cloud. Questo significa che riesce a gestire tranquillamente la attività più comuni, come la navigazione web e la gestione delle e-mail.

Come funziona l’installazione di ChromeOS Flex

Nonostante la comprovata efficacia di ChromeOS Flex, per poter funzionare al meglio è importante che il proprio PC soddisfi dei requisiti minimi. Ad esempio, deve avere un’architettura Intel o AMD x86 a 64 bit, 4 GB di RAM, 16 GB di memoria e accesso al BIOS e alla grafica. Per quanto riguarda l’installazione, basta seguire alcuni semplici passi.

Innanzitutto, è necessaria un’unità flash USB con almeno 8 GB di memoria. Quindi aprite Google Chrome e scaricate l’estensione Chromebook Recovery Tool. Dopodiché collegate l’unità flash e aprite lo strumento dal menu delle estensioni. Si aprirà una finestra, dove dovrete selezionare Identifica il tuo Chromebook, proseguite selezionando un modello da un elenco e in corrispondenza di Seleziona un produttore scegliete su Google ChromeOS Flex. Dopo aver cliccato su Continua, lo strumento inizierà a montare il sistema operativo sull’unità di archiviazione.