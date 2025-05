Montignoso, in questo panificio fanno un pane speciale: da tutta Massa vengono 2 volte a settimana a saccheggiare il forno | La tradizione è antichissima

Se ami il pane, questo panificio a Montignoso fa al caso tuo: ecco il motivo, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza fiato

Molto spesso il nostro pubblico è sempre amante delle novità soprattutto che riguardano il food e posti che non si conoscono ma che possono davvero fare la differenza alla vostra vita. In questo articolo, abbiamo deciso di parlarvi di un panificio buonissimo soprattutto per chi ama il pane che si trova proprio a Montignoso: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità legate alla storia e alla cultura.

Il pane è uno dei cibi più antichi al mondo che si è cominciato a consumare già dal tempi del Medioevo, divenendo una delle pietanze di cui nessuno ne potrebbe fare a meno soprattutto in tavola. Proprio gli chef stellati insegnano che a tavola non dovrebbe mai mancare il pane, proprio per le sue proprietà benefiche ma anche per la sua storia, la cultura e tutto ciò che ne concerne.

Se ami viaggiare ma ami anche assaggiare piatti che fanno al caso tuo e a quello della tradizione, allora sei pronto per andare a scoprire le origini di un panificio che ha fatto la storia e che si trova proprio nel Parco Alpi Apuane, un parco che ha tanta storia e cultura da raccontare e che può fare la differenza.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Panificio storico da provare almeno una volta: ecco di che si tratta

Negli anni, vi abbiamo parlato della cultura mixata all storia e alle tradizioni che possono arricchiere il nostro bagaglio culturale soprattutto se si tratta di alcuni cibi che possono rientrare nella vostra vita in maniera incredibile. Tra questi, come già anticipato, rientra il cibo più antico del mondo: il pane.

Uno di quelli tra i più apprezzati dal pubblico e più conosciuti al mondo è proprio il Pane Marocco di Montignoso, con caratteristiche davvero incredibili ossia sapore piccante ma anche con un gradevole profumo di aglio, piante aromatiche e olive. Il pane è simile alla focaccia, viene venduto rotondo, a crosta liscia e scura, mentre la parte interna è liscia e oro.

Come è fatto e come mangiarlo

Questo pane è fatto con ingredienti storici ossia: farina di granturco, farina di frumento, olive nere con il nocciolo, peperoncino, aglio, salvia, rosmarino, lievito di birra e tanto olio extra vergine di oliva.

Puoi assaporarlo come antipasto ma anche da solo accompagnandolo con vino di Candia Doc dei Colli Apuani. Il pane è prodotto solo due giorni a settimana, il martedì e il venerdì e commercializzato presso i panifici produttori e in alcuni negozi nel Comune di Massa.