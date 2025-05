Patente B, Salvini mette il carico da 90: ogni 2 anni il nuovo canone ACI | La mazzata ti costa 100€

Sono appena state pubblicate le nuove direttive riguardo il rinnovo della patente: ecco tutte le novità da sapere.

Prendere la patente rappresenta una pietra miliare per gran parte dei ragazzi che si approcciano a diventare maggiorenni. Del resto, non è proprio una passeggiata ottenerla: è necessario superare un arduo quiz a risposta multipla e una temutissima prova pratica.

Ma anche dopo averla ricevuta, è fondamentale ricordarsi di procedere al regolare rinnovo se si vuole andare incontro a pesanti sanzioni. La frequenza di quest’ultimo, come ben sappiamo, cambia in base all’età anagrafica del conducente. Con l’avanzare degli anni, il tempo tra un rinnovo e l’altro si riduce.

Il motivo è molto semplice. I riflessi così come le capacità psico-fisiche tendono a calare, mettendo maggiormente in pericolo la propria sicurezza e quella altrui. Tuttavia, rinnovare spesso la patente può costare molto caro. Infatti la somma da sborsare ha recentemente subito delle modifiche.

Rinnovo patente: i documenti necessari

Dal 2012 la data di scadenza della patente coincide con il proprio compleanno. Come accennato in precedenza, l’unica cosa che cambia nel tempo è la frequenza con la quale si rinnova. A questo proposito, è cruciale sapere quali sono i documenti necessari per ottenere la nuova.

Innanzitutto, quando ci si reca presso un’agenzia di pratiche auto o la motorizzazione civile, bisogna portare con sé l’attuale patente, un documento di identità e la tessera sanitaria. Inoltre si deve disporre di due fototessere, possibilmente non più vecchie di 6 mesi ed eventuali certificazioni mediche in caso di condizioni di salute che possano in qualche modo influire sulla guida.

Frequenza di rinnovo della patente di guida e costi

Per tutti coloro che hanno un’età inferiore ai 50, il rinnovo della patente è previsto ogni dieci anni. mentre si riduce a 5 per i conducenti che hanno tra i 50 e i 70 anni. Invece se l’età è superiore ai 70 il rinnovo deve essere fatto ogni 3 anni, mentre oltre gli 80 anni la frequenza scende a 2 anni. Attenzione, la patente non può essere rinnovata prima di 4 mesi dalla scadenza, né tantomeno dopo 3 anni dalla suddetta.

Per quanto riguarda il costo, l’intera procedura può costare tra i 60 e i 130 euro. La somma varia in base alla modalità e al luogo di rinnovo. Per esempio se si opta per un’agenzia o un’autoscuola, il costo tende a salire rispetto ad enti come le ASL. In ogni caso la cifra comprende la visita medica (60-90 euro), l’imposta di bollo (16 euro), i diritti di Motorizzazione (10,20 euro) e le eventuali spese di spedizione (6,80 euro).