Dichiarazione dei redditi, da ora scarichi anche l’assicurazione: il risparmio è enorme | Quest’anno paghi il 20% meno

Assicurazione, adesso le cose cambiano e potrai inserirla nella dichiarazione dei redditi: ecco di cosa si tratta

Molto spesso i nostri lettori e utenti interessati a quello che avviene nel mondo e nella nostra società, vorrebbero che toccassimo più volte i temi relativi all’aspetto economico-finanziario che punta principalmente alla dichiarazione dei redditi. Infatti, proprio per questo, esistono delle spese che possono essere inserite in questo documento ma che al momento non ne siamo a conoscenza: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

La dichiarazione dei redditi o meglio conosciuta come modello 730 è un documento davvero necessario che punta principalmente ad essere destinato a lavoratori e pensionati e presenta diversi vantaggi tra cui non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga, mentre se deve versare contributi queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Può capitare che, a detta di molti, la dichiarazione dei redditi non conviene ma deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Anche chi almeno al momento non ha un sostituto d’imposta può fare il 730, e il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, in caso di debito si pagherà con F24.

Circa le novità che lasciano senza parole, sicuramente rientra proprio quella che riguarda l’assicurazione: andiamo a vedere negli anni tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Dichiarazione dei redditi, ecco la novità che riguarda l’assicurazione

Sono tantissimi i nostir lettori a non sapere che alcune spese possono essere detratte e possono farvi risparmiare migliaia di euro in diverse occasioni. Una di queste è proprio quando riguarda il tema famiglia e, in particolare, quello delle spese assicurative. Quest’ultime, infatti, possono essere detratte per circa il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza.

La caratteristica principale, però, è che non bisogna superare un certo limite massimo previsto dalla legge che oscilla tra i € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza. Vi sono, inoltre, anche i contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea. Questi sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57 ma non dedotti in busta paga.

Altri contributi deducibili

Tra gli altri contirbuti deducibili, infatti, rientrano anche quelli relativi versati per colf, badanti, babysitter che sono deducibili fino ad un massimo di € 1549,37.

Per l’ex coniuge, invece, puoi dedurre dal 23% al 43% in base al reddito dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.