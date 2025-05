Questo lago sulle Alpi Apuane è verde come lo smeraldo: una chicca nascosta | Sembra di essere in Trentino ma è a 1 ora da casa tua

Se sei amante dei laghi e vuoi rilassarti, questo è un lago tutto da scoprire: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di conoscere dei posti dove trascorrere del tempo con i propri cari, lontano dal rumore della città e dalla classica routine quotidiana che ci frena dalla voglia di staccare la spina. Proprio per questo, abbiamo deciso di dedicare il nostro articolo a consigliarvi una meta che vi permette di scoprire un tesoro nascosto direttamente nel nostro Bel Paese che ti fa dimenticare tutto, anche solo per pochi giorni: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, moltissimi dei nostri lettori sono sempre stati curiosi di scoprire le mete nascoste del nostro Bel Paese, quelle mete che ti permettono di rilassarti un po’ e staccare la spina proprio insieme al proprio partner, da soli ma anche con la propria famiglia e i propri figli.

Essere sempre aggiornati sui posti che ci circondano può fare la differenza soprattutto se si tratta di magie immerse nella natura che nonostante tutto, nascondono tantissime sorprese per i non appassionati di trekking in montagna.

In questo prossimo paragrafo, vi parleremo di un lago che si trova in Toscana tra le Alpi Apuane che non dovreste perdervi per nulla al mondo. Questo luogo, per chi non lo conoscesse, si trova precisamente nelle province di Massa-Carrara e Lucca e che sorveglia dall’alto il Mar Tirreno.

Toscana da scoprire, ecco il lago che fa la differenza

Molto spesso gli amenti della natura e del trekking, sono sempre più consapevoli che esistono nuovi posti che ancora sono segreti e che non hanno avuto la fortuna di essere stati scoperti. Tra questi rientra proprio il Lago di Braies con il suo super verde smeraldo e i suoi paesaggi da cartolina: se sei curioso di scoprire questo luogo, non c’è bisogno di macinare chilometri e chilometri, basta andare all’Isola di Santa.

Quest’isola, infatti, si trova precisamente in provincia di Lucca, in Garfagnana, e si affaccia su un lago artificiale, un piccolo borgo con una piccola chiesetta. Qui è perfetto per rilassarvi, gustare un buon caffè, passeggiare lungo la diga e cambiare prospettiva scattando qualche foto al borgo dal lato opposto.

Le curiosità di questo piccolo borgo

Oltre il lago, tutto quello che c’è da sapere è proprio che da qui parte un sentiero non particolarmente complicato che attraversa un bosco arrivando fino al Rifugio Del Freo.

Anche per gli appassionati di trekking, anche le Dolomiti possono essere una valida alternativa per staccare la spina dalla routine.