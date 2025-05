Condizionatori, non mettere mai questo modello: ti consuma il doppio degli altri | A fine estate sarai povero

Condizionatori, attenzione al modello che scegli, questo consuma moltissimo: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Molto spesso con l’arrivo della bella giornata non si riesce a fare a meno di cercare il fresco nella propria abitazione, proprio perché i nostri carissimi lettori non sopportano il caldo afoso e torbido che non gli permette di riposare correttamente. Nel corso di questo articolo, infatti, andremo a dirvi qual è il condizionatore che fa al caso vostro e quale è sicuramente da evitare: ecco i dettagli e le curiosità che devi conoscere nel dettaglio.

Il condizionatore da moltissimi dei nostri utenti viene considerato il migliore amico estivo di ciascuno di noi proprio perché favorisce una temperatura fresca quando il caldo comincia a farsi sentir e, oltre farci sudare, ci rende la vita abbastanza difficile facendoci sicuramente riposare poco, avere insonnia spesso e sviluppare tantissime cose negative dalla nostra mente al nostro fisico.

Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di consigliarvi uno dei migliori condizionatori del momento poiché, è vero che questo aggeggio favorisce un bel freschetto ma , allo stesso tempo, potrebbe favorire una bolletta davvero salata dell’energia elettrica dove non si sa come fare a risolvere.

La soluzione esiste e abbiamo deciso di svelarvela nel corso di questo articolo: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che lasciano tutti senza parole.

Condizionatore, ecco qual è il migliore da scegliere

Se stai alle prese della scelta di un nuovo condizionatore che non consuma moltissimo, è all’avanguardia e ti permette di stare super al fresco, allora sei nel posto giusto. La crisi energetica, soprattutto nell’ultimo periodo si sta facendo sentire e, proprio per questo, ci impone di cercare soluzioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Vi sono diversi tipi di condizionatori e, tra questi, il consumo medio di un condizionatore da 9.000 BTU consuma circa 0,8 kW all’ora, mentre uno da 18.000 BTU consuma circa 1,5 kW all’ora. Inoltre, p bene specificare che il consumo medio del condizionatore dipende anche dal tipo di condizionatore. Se si sceglie il condizionatore centralizzato generalmente di unità esterne molto grandi e potenti, che possono consumare dai 5 kW in su, in base alla dimensione. Se, invece, si opta per quelli mono o multi split sono molto comuni nelle residenze unifamiliari, in appartamenti indipendenti o in condomini non dotati di un sistema centralizzato e si va dai 0,8 kW per un mono split da 9000 BTU.

Questo non devi sceglierlo

Il condizionatore che non va mai scelto proprio per risparmiare è quello che consuma oltre i 18.000 BTU al posto di 9000, come abbiamo scritto precedentemente.

Per ridurre il consumo della bolletta elettrica ti diamo dei piccoli consigli da seguire:

Usa il condizionatore d’aria nelle fasce orarie meno costose

istalla tende sopra le finestre

Chiudi le tende e le persiane durante il giorno quando non c’è bisogno di luce

Installa un termostato smart che impara a risparmiare energia nel tempo