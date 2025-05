Spiaggia della Lecciona, un paradiso incontaminato ai piedi delle Apuane | Qui è ancora tutto uguale dal Paleozoico

Il litorale toscano ospita una delle spiagge più affascinanti e memorabili del Bel Paese: ecco cosa le rende così unica e speciale.

La Spiaggia della Lecciona è considerata uno dei lidi più belli dello stivale. La sua unicità non solo le ha dato modo di diventare popolare ma le ha permesso di fare breccia nel cuore di moltissimi turisti, inclusi quelli provenienti da tutto il mondo.

Posizionata tra le due città toscane in provincia di Lucca, Torre del Lago e Viareggio, questa splendida zona costiera si estende per circa sette chilometri, inglobando un paesaggio selvaggio e sconfinato ma al tempo stesso paradisiaco.

E’ questo infatti che la differenza principalmente dal resto della costiera italiana: ancora oggi si trova al suo stato naturale senza alcun intervento da parte dell’uomo. Questo è il motivo per il quale il litorale in questione può essere percorso solo ed esclusivamente tramite le passerelle presenti.

Il fascino unico della Spiaggia della Lecciona

La bellezza incontrata della Spiaggia della Lecciona è innegabile e risalta ancora di più grazie alla presenza delle Alpi Apuane, che fanno da sfondo all’incolta distesa di sabbia. Il risultato è dunque un paesaggio da cartolina.

Inoltre è una parte integrante del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, un’area che si estende per 23 mila ettari, non includendo i 9 mila ettari adiacenti che costituiscono la marina delle Secche delle Meloria.

Un primato inatteso

Negli ultimi decenni la Spiaggia della Lecciona è diventata una delle mete preferite dai naturisti. Non a caso da tempo l’Associazione naturista italiana (ANITA), aveva chiesto al Comune di Viareggio di dedicare una zona a coloro che desiderano praticare nudismo.

Quest’ultimo nel 2022 ha accettato, riconoscendo ufficialmente tale litorale come spiaggia nudista. In questo modo, chiunque decidesse di godersi il paesaggio marino senza veli, non sarà soggetto ad alcuna sanzione. E’ un luogo perfetto anche per gli amanti delle escursioni, complice la presenza di un sentiero percorribile a piedi, caratterizzato da una grande biodiversità e da innumerevoli stagni e zone paludose. L’accesso si trova in Via dei Tigli, all’altezza dell’ingresso di Villa Borbone.